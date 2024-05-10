大賣場保養品櫃位不當推銷美容商品或服務 公平會開罰

你曾有到賣場買東西時，被賣場內的保養品櫃位人員推銷美容商品或服務的經驗嗎？公平會表示，鈺智企業社及皇郁企業社在臺南、高雄、屏東及臺東等地區的大批發賣場設置「嘉貝雅化妝品」專櫃（原名「綺姵登化妝品」），並以贈送試用包、優惠體驗券為由，邀約賣場裡的消費者到專櫃試用產品，進一步邀請消費者體驗做臉服務，後續即進行各種不當銷售手法，違反公平交易法第25條規定，對兩家公司分別處40萬元及80萬元罰鍰。

公平會調查發現，鈺智企業社及皇郁企業社在消費者體驗過程中，以聊天方式詢問消費者經濟能力，推銷每月數千元等不同價位之護膚方案。業者推銷說詞讓消費者誤以為銷售產品包括做臉服務，但實際上業者銷售的是保養品，美容服務是免費贈送，而所謂每個月數千元的方案是向融資公司申請分期付款，且推銷過程消費者多為求脫身才勉為答應。當消費者同意購買後，鈺智企業社及皇郁企業社又以各種理由引導拆封商品，到日後消費者要求解約退費時，該2家業者就以商品已拆封為由拒絕解約。另外，申請分期付款的消費者，即使已向業者要求解約，在條件未談妥前仍無法拒絕支付款項。

公平會表示，歸結鈺智企業社及皇郁企業社之行銷手法為：一、在消費者接受做臉服務之際，以煩擾方式迫使其在倉促、輕率、感受壓力、無暇思考情形下作成交易決定。二、隱匿交易標的為商品之重要交易資訊，誤導銷售商品包括做臉服務。三、勸誘消費者申請分期付款，而實際交由融資公司執行，並因簽署本票而讓消費者承擔票據法律責任。四、採取不當拆封產品之手法，阻礙消費者行使退貨權利。

公平會強調，這些手法屬計畫性及步驟性之不當銷售行為，且經公平會向各縣市政府了解，近年已有30多件消費爭議申訴案件，顯非單一個案或非經常性交易，影響已及於不特定之交易相對人，其整體行銷手法對美容商品及相關服務市場已產生負面影響，而構成足以影響市場交易秩序之欺罔及顯失公平之行為，違反公平交易法第25條規定，經公平會決議處以罰鍰並令其等停止違法行為。

公平會呼籲，美容業者應本於誠信之精神，勿採取不當行銷手法，以避免觸法。另公平會也提醒民眾，如遇美容業者招攬推銷，務必先向業者問清楚銷售內容為何，計價與付款方式、退貨退費標準等重要交易事項，並仔細瞭解契約內容，衡量是否符合實際需要後再購買使用，切勿一時衝動或為求脫身而簽約，以維護自身權益。