將有颱風生成？ 賈新興：下周一有3成機率發展熱低

短期氣候趨勢預測，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，5月20日起至6月16日降雨偏多的機率高。

至於近期是否會有颱風生成？賈新興表示，下周一在菲律賓東南方外海，雖有2成至3成發展為熱帶性低氣壓的機率，但發展條件不佳。

周日就是母親節，近期天氣部分，賈新興表示，明天午後北部山區、中投山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。周日受鋒面影響，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東午後亦有局部短暫雨。下周一新竹以南有局部陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。

下周二午後台中以南山區及花東山區有局部短暫陣雨，下周三午後，新竹以南山區及宜花東山區有局部短暫陣雨。下周四受華南雲系移入影響，午後各地有局部短暫陣雨。

下周五嘉義以南及花東有局部陣雨，嘉義以南並有局部較大雨勢發生的機率，午後中投以北山區及宜蘭山區有零星短暫雨。下周六彰化以北沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雨。19日恆春半島有局部短暫雨，午後台中以南及花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，5月20日起至6月16日之間，降雨偏多的機率高 。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。