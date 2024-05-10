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農藥殘留抽檢725件 12.1%不合格

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
食藥署副署長林金富說，113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫，共抽驗725件農產品進行農藥殘留檢驗。圖／食藥署提供
食藥署副署長林金富說，113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫，共抽驗725件農產品進行農藥殘留檢驗。圖／食藥署提供

衛福部食藥署昨公布市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，包括錢都日式涮涮鍋士林芝山店、無老鍋西門町店、千葉火鍋嘉義店等名店均上榜；飲料業者如五十嵐苗栗府前店、Mr.Wish后里店、叮哥茶飲關山店等，食材也有農藥超標問題。

食藥署抽驗七二五件農產品進行農藥殘留檢驗，有八十八件不符合規定，不合格率約百分之十二點一。檢驗結果，錢儷小吃店（錢都日式涮涮鍋）士林芝山店，茼蒿被檢出農藥四氯異苯腈超標。無老鍋西門町店的青江菜檢出脫芬瑞超標，千葉火鍋嘉義店的小白菜為農藥佈飛松超標。

飲料品牌方面，如Mr.Wish后里店裡的鮮凍草莓，農藥韓可尼丁超標，關山叮哥冷凍草莓，檢出不得使用的歐滅松；五十嵐苗栗府前店的金桔鮮果，同樣被檢出不得使用的農藥陶斯松。

零售或量販通路部分，包括全聯、大潤發、美聯社、家樂福、喜互惠、楓康、好市多等，都有多家分店販售的蔬果也被檢出農藥殘留不合格。

食藥署副署長林金富表示，目前已通知販售商將違規產品下架，並追溯上游源頭業者開罰，如無法清楚交代來源，可依「食安法」處三萬至三○○萬元罰鍰，可溯源的國產農產品，另移請農政機關依法進行源頭管理。

超標 農藥殘留 食藥署

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