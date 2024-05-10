健康你我他／沏茶洗漱香香 迎接假日性福

剛結婚時，血氣方剛，精力旺盛，可以隨心所欲享受魚水之歡，但是隨著小孩相繼出生，購屋繳貸款，生活壓力變大，加上時間難喬，夫妻愛愛的事可遇不可求，只能隨機應變。

轉眼間，孩子長大，獨立自主了，不知不覺我們也已邁入中老年人的行列。原以為夫妻的獨處時間變多，可以重拾年輕時的熱情，隨時來個意外的「驚喜」，但因為我們仍是上班族，太太又堅持下廚、天天打掃，備極辛勞，只怕突如其來的舉動會帶給她「驚嚇」，辦這事兒還是得看時機，沒有一個準則。

很慶幸的是，對於規律運動、依然生龍活虎、「性」致勃勃的我，太太頗能體諒及配合，幾經磨合及觀察時間分配後，終於排定一個不受干擾的假日下午當做我們的「性福課」。實施多年來，除身體不適或重大事由外，不曾間斷過。

每到假日前一、兩日，我就開始醞釀好心情，話變多也變甜，歡喜期待甜蜜課程的到來。上課前，沏一壺茶，洗漱香香，慢慢地進入溫柔鄉，享受身心靈融合的忘我境界，偶爾來個不一樣的加碼演出，課程更加豐富。

老夫老妻定期共修性福課，不但是釋放工作及相處壓力的最佳潤滑劑，透過用心、專情及和諧的親密「交流」，也可活化體適能及汗流浹背的暢快，維持年輕的體態和心態，生活更歡樂。