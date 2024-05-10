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3C普及 50歲以下白內障患者漸增

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
現代人因高齡化、高度近視、高科技等「三高」導致白內障提早報到。圖╱123RF
現代人因高齡化、高度近視、高科技等「三高」導致白內障提早報到。圖╱123RF

現代人因高齡化、高度近視、高科技等「三高」導致白內障提早報到。根據衛福部健保署最新統計資料，2022年因白內障相關疾病就醫人數約119萬人，其中約25萬人進行人工水晶體置換手術。醫師表示，白內障好發60歲以上民眾，但3C產品使用普及，民眾長時間暴露在強光中，因此50歲以下的「年輕型白內障」患者漸增。

白內障是一種眼睛老化的眼部疾病，大學眼科總院長林丕容表示，台灣將邁入超高齡社會，人口結構「高齡化」，隨著年齡增長，眼睛視力確實會逐漸退化，年輕時水晶體富有彈性，看遠看近時都可以自動調節焦距，當眼睛老化失去彈性，聚焦功能就會變差，容易出現視力模糊狀況。

「高度近視」會加速水晶體的混濁、硬化，看東西容易疲倦，讓眼睛提早老化。林丕容說，3C等「高科技」產品發明，民眾幾乎人手一機，長時間緊盯螢幕，藍光容易傷眼，提早發生白內障，若白內障嚴重到干擾生活及工作，建議就醫治療，現在只要置換人工水晶體就能重啟明亮，且微創手術傷口小，大幅縮短術後復原時間。

奧斯卡眼科中心院長張正忠說，3C藍光造成近視、乾眼、青光眼、老花眼、白內障等問題，眼科手術日新月異，強調微創化、精準化以及個人化治療，透過置換人工水晶體可以找回視力，並降低眼睛乾澀、夜間眩光等副作用。

微創手術 水晶 白內障

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