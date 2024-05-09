快訊

大學一學期16周成顯學 課程「精簡」醫學系憂影響國考

盡全力避免全球衝突但不容被威脅 普亭勝利日演說：核武隨時戒備

美股早盤平盤拉鋸！初領失業金數據提高降息希望 但企業財報慘兮兮

環團籲解約晶鼎焚化爐興建案 經濟部：依契約規定處理

中央社／ 台北9日電
環團9日上午在經濟部前抗議晶鼎焚化爐興建案，呼籲經濟部盡速終止契約，否則不排除520後再發動抗議。中央社
環團9日上午在經濟部前抗議晶鼎焚化爐興建案，呼籲經濟部盡速終止契約，否則不排除520後再發動抗議。中央社

彰化晶鼎焚化爐興建案受到當地居民強烈反彈，環團今天前往經濟部陳情。經濟部表示，已與晶鼎公司召開協調委員會，處理晶鼎提出不可抗力因素等事由，後續將根據委員會認定和建議，依照投資契約規定處理。

彰化縣環境保護聯盟等環保團體今天早上在經濟部前陳情，提出晶鼎焚化爐重大違約，經濟部立即停止興建、儘速解約罰款的訴求；立法院會上週也通過民眾黨團提案，要求立即停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐。

經濟部產業園區管理局透過新聞稿表示，近日也有立法院決議督促行政部門處理後續，經濟部會依照促參法規定，以及投資契約規定，檢討後續作為。

經濟部官員說明，依照促參法，4月已召開由專家學者組成的協調委員會。由於晶鼎提出有民眾抗議等不可抗力因素，造成焚化爐興建案受阻，但委員認為晶鼎應提出更具體理由和佐證，委員會預計5月再度召開，認定是否為不可抗力因素。

至於經濟部後續是否要與晶鼎解約，官員表示，將依照委員會給予的認定和建議，依照契約進行後續處理。

經濟部表示，為因應地方政府於2019年起，多次發函表達有廢棄物處理困境，園管局依據廢棄物清理法落實事業廢棄物產源管理的責任，依促參法公開招商後，簽訂投資契約，取得營運權，且已通過環評，因此仍須遵循法制程序、依法依約辦理。

對於環團抗議晶鼎公司遭地方政府認定違法動工，且施工前說明會辦理方式未符合規定，經濟部表示，已督促晶鼎應合乎促參、環評及建築法相關規定，辦理後續事宜。

廢棄物 焚化爐 環團 環評 經濟部

延伸閱讀

影／左營國中舊校地捨公園做大學用地 環團質疑陳其邁跳票

批晶鼎焚化爐違約 環團經濟部前遞交萬份反對連署書

南投垃圾堆破25萬噸！議會促蓋焚化爐 縣長：有考慮地點

台中會展中心西側館設定地上權70年 市政會議通過

相關新聞

20時36分有感地震！震央位於花蓮近海 規模4.6、最大震度4級

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間8時36分發生芮氏規模4.6地震，地震深度10.5公里，震央位於花蓮縣政府南方9.1公里...

被撞陳家妹妹仍與死神拔河 彰基揭原因

彰化地檢署47歲吳姓檢察官，去年10月突然在家中昏倒送醫，經彰基醫學中心搶救後救回一命，反觀彰化伸港被撞命危的陳家妹妹，...

把握明後天好天氣！母親節將變天 各地有雨又降溫

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，環境偏乾，白天持續回溫，但周日母親節當天鋒面接近，到下周一各地都有局部短暫雨或雷雨，中...

不只火鍋名店！蔬果檢出農藥超標 50嵐、全聯、家樂福全上榜

吃蔬果小心農藥超標。衛福部食藥署今公布不合格農產品檢出農藥情形，包含民眾耳熟能詳的火鍋業者，如錢儷小吃店（錢都日式涮涮鍋...

環團籲解約晶鼎焚化爐興建案 經濟部：依契約規定處理

彰化晶鼎焚化爐興建案受到當地居民強烈反彈，環團今天前往經濟部陳情。經濟部表示，已與晶鼎公司召開協調委員會，處理晶鼎提出不...

李世凱受臨床挑戰吸引 成首名獲專業貢獻獎男護師

護專畢業後，李世凱原本對護理工作不感興趣，沒想到被臨床工作的熱血挑戰吸引，從此踏上創造優質精神醫療征途，今天成台灣傑出護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。