李世凱受臨床挑戰吸引 成首名獲專業貢獻獎男護師

護專畢業後，李世凱原本對護理工作不感興趣，沒想到被臨床工作的熱血挑戰吸引，從此踏上創造優質精神醫療征途，今天成台灣傑出護理人員專業貢獻獎得主，是首名獲表揚男性護師。

每年5月12日是國際護師節，國際護師節聯合慶祝大會今天下午在台北國際會議中心登場，總統蔡英文、行政院長陳建仁等人出席，活動在「有護理師才有未來」主題影片中開場，蔡總統並上台參與象徵薪火相傳的傳光儀式，氣氛溫馨感人。

蔡總統致詞時強調，留任護理人員、改善職場環境是政府的重要目標，在政策推動上也要更貼近護理師的需求，期盼未來大家持續協助政府，共同打造更友善的護理職場環境。

蔡總統頒發今年台灣護理典範獎，表揚台北榮民總醫院特約研究員尹祚芊，感謝她多年來奔馳在培育護理人才道路上，結合護理專業實務、教學暨政治的產官學生涯，成就護理新視野，且是台灣第1個護理人員擔任監察委員。

台灣護理學會理事長廖美南致詞則提到，護理師是醫療保健系統的骨幹，特別是災難意外發生時，更是一馬當先、身先士卒，例如今年4月3日花蓮大地震的當下，許多護理師在第一時間立即自動返院，全心投入緊急災難救護，有護理師，全民健康才有未來。

而今年台灣傑出護理人員專業貢獻獎12名得獎者中，唯一的「男」丁格爾李世凱特別引人注目，當他上台領獎時，現場響起熱烈掌聲。

司儀介紹，李世凱是第1個獲得此獎項的男性護理師，更是衛生福利部所屬醫院第1個男性護理主任，也是在國內各縣市護理師護士公會中，首名男性理事長。

有趣的是，李世凱原本對護理工作毫無興趣。主辦單位台灣護理學會透過新聞稿分享，李世凱從護專畢業後，選擇離家近的草屯療養院工作，自認很快就會離開職場，結果被臨床醫療團隊工作的熱血挑戰吸引，對精神衛生護理產生極大興趣，決定以創造優質精神醫療為終身志業。

李世凱的另一半也是白衣天使，互相扶持成彼此最大力量。李世凱說，現在台灣已有超過8000名男護理師執業，在他眼裡，少數也是轉機，反而看到更多優勢與機會，期待更多新血投入，一起守護民眾的身心健康。