職業女性易憂鬱 董氏：媽媽再忙每天都留30分鐘給自己

母親節將至，女性在家庭中常被賦予許多責任，處理家務、照顧長輩或子女等。調查顯示，全球憂鬱症患者中，女性是男性兩倍。台灣雙薪家庭相當普遍，職業女性壓力更大，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，女性再怎麼忙，每天都應該空下30分鐘給自己，照顧自己，而非家人或他人的需求。

在家庭中，母親要處理家務、照顧長輩或子女等等，若同時身為職業婦女，更是分身乏術，壓力山大。在全球，女性罹患憂鬱症比率是男性2倍，根據2024年4月發表於《美國心臟病學期刊：亞洲》（JACC: Asia）期刊的研究指出，被診斷出憂鬱症的女性，比憂鬱症的男性更容易罹患心臟病。

葉雅馨建議，關照自身情緒狀態可從兩方面著手：

第一「覺察」：不時思考與之前的我有何不同，如果常處於不能自己的狀態，像是發怒、想哭、焦慮、煩躁、靜不下心、沮喪、不斷地負向思考；身體狀況頭痛、胃痛、不時感到疲倦，什麼事都不想做就需留意。

第二「檢視壓力源」：思索壓力從何而來？通常女性身兼多種角色，可以進一步預想，沒有我的話會是什麼狀況，將「我」縮小，壓力可能會降低。

葉雅馨表示，不論生活再怎麼忙碌，每天都要都空下30分鐘給自己，可以是放空、放鬆、滑手機、追劇或逛街採買自己的物品，並非為了家庭或孩子的需求而購物，就是自我照顧的概念，尤其需要照顧很多人時，更要先照顧好自己。

「別對憂鬱家人說『加油』。」葉雅馨提醒，身旁有憂鬱情緒的家人，可以跟她說：「想聊聊嗎？」或「想做什麼都可以告訴我，我陪你」，說加油、不要想太多或你是可以的，看似正向卻是易成為另種壓力的言語，也不要一直給建議，對方需要的通常只是你的陪伴。

《美國心臟病學期刊：亞洲》研究則發現，憂鬱症患者心血管疾病的危險比率男性為1.39，女性則為1.64；在憂鬱症導致心臟病發作、胸痛、中風、心臟衰竭和其他事件的危險比率上，女性均高於男性。研究認為，體內的荷爾蒙和發炎是導致心血管疾病發生的兩個因素，憂鬱和焦慮則是壓力源，它們會對身體造成發炎破壞，使血管硬化和斑塊聚積。

台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真說，研究結果雖無法確定憂鬱症跟心血管疾病間的因果關係，但確實看到兩者間的關聯性。憂鬱症的女性患者同時也有較高的高血壓、高血脂等代謝症候群的問題，是否因憂鬱症導致忽略自己飲食、運動等健康照顧的工作？

詹佳真指出，憂鬱症跟心血管疾病一向被認為是雙向關係，罹患心血管疾病的病患較易罹患憂鬱症，反之亦然。女性在月經週期、懷孕、停經期受荷爾蒙改變影響，比男性更重視周遭人際關係；扮演不同的角色時的矛盾與衝突，均提高罹患憂鬱症的風險，且罹患率高於男性。

詹佳真建議，民眾慶祝母親節時，除了安排聚餐外，不妨陪伴母親做運動、坐下來話家常，讓母親的身心更健康。