快訊

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被撞陳家妹妹仍與死神拔河 彰基揭原因

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
遭無照駕駛撞成重傷的陳家妹妹，目前仍在彰化基督教醫院救治，生命徵象雖然穩定，但昏迷指數一直維持在3分，沒有起色。圖／彰基提供
遭無照駕駛撞成重傷的陳家妹妹，目前仍在彰化基督教醫院救治，生命徵象雖然穩定，但昏迷指數一直維持在3分，沒有起色。圖／彰基提供

彰化地檢署47歲吳姓檢察官，去年10月突然在家中昏倒送醫，經彰基醫學中心搶救後救回一命，反觀彰化伸港被撞命危的陳家妹妹，歷經78天搶救，仍與死神拔河。同樣是到院無呼吸心跳（OHCA），經搶救卻有不同結果，彰基急診暨重症醫學部主任林晏任說明原因，外傷型OHCA全世界的存活率不到3%，非外傷則是10%，但彰基仍會持續搶救陳家妹妹。

彰基表示，吳姓檢察官送醫一度沒有生命徵象，經過7個月休養，身體復原狀況良好；法務部長蔡清祥曾三度到醫院探視，目前已經可以藉由復健治療，逐步恢復正常生活，甚至能夠講話、爬山。

彰基指出，至於彰化縣伸港鄉遭無照駕駛撞傷的陳姓小妹妹，在車禍後，呼吸心跳停止，經過近30分鐘的心肺復甦後恢復心跳，送往彰基醫學中心搶救，目前生命徵象雖然穩定，但昏迷指數一直維持在3分，沒有更好的進步。

這兩位患者都在事發當下有呼吸、心跳停止的情況，也都經過心肺復甦後恢復心跳，但為什麼後續差異會這麼大？彰基急診暨重症醫學部主任林晏任表示，主要是吳姓檢察官是因為心因性休克導致的呼吸、心跳停止，經過高品質的心肺復甦以及醫學中心等級的加護病房治療，防止腦部進一步受傷，才有後續的恢復。

林晏任說，反觀陳姓小妹妹則是因為嚴重腦部損傷導致呼吸、心跳停止，腦在車禍發生就受到嚴重損傷，即便經過心肺復甦恢復呼吸心跳，腦部損傷仍舊難以挽回。但她的生命跡象都還穩定，沒有特別變差，進展也是有的，但比較緩慢；院方準備讓她轉到慢性的照護機構，進一步再治療並且做復健。

林晏任說，到院前心跳停止俗稱OHCA，其中外傷型的存活率相當的低，以全世界的數據來說，存活率不到3%，伸港兩姊妹因車禍腦出血，都是屬於創傷型的腦出血引起心跳停止，當然在救治及預後，都是比較不好的，而吳姓檢察官則是非外傷型，存活率稍高一點，可以到10%。

林晏任表示，OHCA的存活率偏低，但如果有很好的到院前救護，像很好的復甦訓練或者是民眾及時使用自動體外心臟去顫器(AED）或心肺復甦術（CPR）的經驗，可以保存一部分的大腦功能，再來就是到達醫院和急診室跟加護病房的救治，比如有使用葉克膜、低溫療法，或是趕快打通心血管、做心導管及打通血管等。彰基在近3年有超過20位的病人，都是到院前OHCA，預後良好，甚至回去原本工作崗位，甚至有OHCA二次也可以救活。

妹妹 檢察官 車禍 醫學

延伸閱讀

病情急轉直下…彰化被撞姊姊急性腦積水命危 祖父無奈：已有心理準備

這種癌症患者9成是男性 另一半往往是抗癌成功關鍵

入院搶救76天...彰化被撞11歲姊姊原已好轉還會笑 突因急性水腦症昏迷命危

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

相關新聞

不只火鍋名店！蔬果檢出農藥超標 50嵐、全聯、家樂福全上榜

吃蔬果小心農藥超標。衛福部食藥署今公布不合格農產品檢出農藥情形，包含民眾耳熟能詳的火鍋業者，如錢儷小吃店（錢都日式涮涮鍋...

彰化車禍案姊姊突水腦症 醫：恐需終生裝設體內引流

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救進入第76天，在彰化秀傳醫院救治的姐姐治療後，昏迷指數從3提升到1...

把握明後天好天氣！母親節將變天 各地有雨又降溫

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，環境偏乾，白天持續回溫，但周日母親節當天鋒面接近，到下周一各地都有局部短暫雨或雷雨，中...

台灣夏天恐長達7個月 「這疾病」要特別注意防範

環境部與國科會發布2024國家氣候變遷科學報告，台灣暖化將持續到本世紀末，若無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天恐長達7個...

酒癮比例上升...女性受酒精毒害較嚴重 醫研判：與職場壓力有關

國內女性飲酒及接受酒癮治療都在增加，醫師推測，女性社會角色改變，在職場壓力之餘仍負擔生育重責，轉向酒精尋求慰藉；但不論求...

職業女性易憂鬱 董氏：媽媽再忙每天都留30分鐘給自己

母親節將至，女性在家庭中常被賦予許多責任，處理家務、照顧長輩或子女等。調查顯示，全球憂鬱症患者中，女性是男性兩倍。台灣雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。