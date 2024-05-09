被撞陳家妹妹仍與死神拔河 彰基揭原因

彰化地檢署47歲吳姓檢察官，去年10月突然在家中昏倒送醫，經彰基醫學中心搶救後救回一命，反觀彰化伸港被撞命危的陳家妹妹，歷經78天搶救，仍與死神拔河。同樣是到院無呼吸心跳（OHCA），經搶救卻有不同結果，彰基急診暨重症醫學部主任林晏任說明原因，外傷型OHCA全世界的存活率不到3%，非外傷則是10%，但彰基仍會持續搶救陳家妹妹。

彰基表示，吳姓檢察官送醫一度沒有生命徵象，經過7個月休養，身體復原狀況良好；法務部長蔡清祥曾三度到醫院探視，目前已經可以藉由復健治療，逐步恢復正常生活，甚至能夠講話、爬山。

彰基指出，至於彰化縣伸港鄉遭無照駕駛撞傷的陳姓小妹妹，在車禍後，呼吸心跳停止，經過近30分鐘的心肺復甦後恢復心跳，送往彰基醫學中心搶救，目前生命徵象雖然穩定，但昏迷指數一直維持在3分，沒有更好的進步。

這兩位患者都在事發當下有呼吸、心跳停止的情況，也都經過心肺復甦後恢復心跳，但為什麼後續差異會這麼大？彰基急診暨重症醫學部主任林晏任表示，主要是吳姓檢察官是因為心因性休克導致的呼吸、心跳停止，經過高品質的心肺復甦以及醫學中心等級的加護病房治療，防止腦部進一步受傷，才有後續的恢復。

林晏任說，反觀陳姓小妹妹則是因為嚴重腦部損傷導致呼吸、心跳停止，腦在車禍發生就受到嚴重損傷，即便經過心肺復甦恢復呼吸心跳，腦部損傷仍舊難以挽回。但她的生命跡象都還穩定，沒有特別變差，進展也是有的，但比較緩慢；院方準備讓她轉到慢性的照護機構，進一步再治療並且做復健。

林晏任說，到院前心跳停止俗稱OHCA，其中外傷型的存活率相當的低，以全世界的數據來說，存活率不到3%，伸港兩姊妹因車禍腦出血，都是屬於創傷型的腦出血引起心跳停止，當然在救治及預後，都是比較不好的，而吳姓檢察官則是非外傷型，存活率稍高一點，可以到10%。

林晏任表示，OHCA的存活率偏低，但如果有很好的到院前救護，像很好的復甦訓練或者是民眾及時使用自動體外心臟去顫器(AED）或心肺復甦術（CPR）的經驗，可以保存一部分的大腦功能，再來就是到達醫院和急診室跟加護病房的救治，比如有使用葉克膜、低溫療法，或是趕快打通心血管、做心導管及打通血管等。彰基在近3年有超過20位的病人，都是到院前OHCA，預後良好，甚至回去原本工作崗位，甚至有OHCA二次也可以救活。