讓愛登陸！喜憨兒募集10萬餐盒 補給1.25萬偏鄉童

母親節前夕，喜憨兒基金會舉辦募款記者會，宣布啟動送愛到部落10萬餐盒募集計畫，呼籲支持喜憨兒工作訓練與庇護工場的運作，並將憨兒的自立與手藝透過烘焙餐盒深入偏鄉，讓社會關懷就像媽媽的慈愛，溫柔地登陸在每一個需要的地方。這份溫暖的鼓勵。

喜憨兒基金會副執行長楊琇雁說，喜憨兒在全台設立30多家烘焙坊、庇護餐廳及工場，每年支持近1000名障礙者穩定就業，庇護工場更早在3年前即引進綠能設備，並強化汙水處理工作，確保所生產每一份的烘焙點心都能兼顧美味營養與環境永續；此外，基金會透過推出「我是喜憨兒」數位學習教材包，積極推動生命教育，讓大家都能理解和關心身邊每一個有特殊需求的朋友。

楊琇雁說，今年送愛到部落目標募集10萬份愛心餐盒，預計可以支持1萬2500位偏遠、特偏、極偏及非山非市的國小學童一整年的營養補給，為孩子的成長締造更多可能，也向每一個憨兒與偏鄉學童的媽媽們致上崇高的敬意。

擔任公益代言的藝人Lulu黃路梓茵，今在記者會中分享前往偏鄉國小送餐盒的經驗。Lulu表示，這個計畫為憨兒們提供了一個實踐自己價值的機會，美味的麵包點心也支持偏鄉學童的課後補給，請在外打拚的父母放心，這份不畏生命挑戰的精神與祝福，將與孩子們一同成長，為明天增添無窮力量。

合作多年的新北市瑞芳區瑞亭國小主任林育墩強調，偏鄉家庭結構多為隔代教養或單親家庭，照顧功能較為薄弱，而交通的不便利導致較難獲得外界的支援；當一份份烘焙餐盒送進校園，代表著憨兒們對生命的堅持與希望，傳遞的不只是新鮮與美味，更教導孩子學習珍惜、懂得回饋，以及克服困難的信心和勇氣。