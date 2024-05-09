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出走戶外！台電鼓勵節電出新招 玩童玩、追風聽音樂

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
不花電力的泡泡機玩具，玩起來也能讓人露出幸福笑容。台電2024年節電活動登場，以「學、做、玩、聽、聞、看」的自發行動及感官體驗，營造全民幸福節電氛圍。 記者陳儷方／攝影
不花電力的泡泡機玩具，玩起來也能讓人露出幸福笑容。台電2024年節電活動登場，以「學、做、玩、聽、聞、看」的自發行動及感官體驗，營造全民幸福節電氛圍。 記者陳儷方／攝影

台電推動節電有成，去年全國住宅及國中小節電成績連續兩年超過18倍度，等同省下45萬戶家戶一年用電量，台電9日舉辦2024節電啟動記者會，今年推出六大活動，這個暑假將與宜蘭童玩節、澎湖追風音樂節合作辦活動，讓更多人響應節電。

台電自2013年起每年發起節電活動，回顧過去一年節電成果，全國共有近1300萬戶次住宅用戶響應節電，每節省一度電，用戶可獲得0.6元的獎勵金，台電去年發出近15億元的節電獎勵金，全年節電度數達18億度，而2013年迄今更已累積節電近300億度。

台電副總經理陳銘樹表示，去年節電18億度是非常好的成績，因為現在生活電器用品種類及數量更多，還能夠節電，就是非常亮麗的成績，雖然希望節電量能繼續有突破，但電器產品愈來愈多，因此用電戶能汰換家裡老舊耗電的冷氣及電冰箱，更新更有效率的硬體設備，尋求節電再突破。

2024節電活動主題是「節電INFINITY幸福不設限」，以「學、做、玩、聽、聞、看」的自發行動及感官體驗，營造全民幸福節電氛圍，5月起陸續走入全台小學舉辦150場校園推廣活動，除了戲劇、魔術、桌遊之外，今年新推出全新繪本教案「偵探電寶的校園任務」，讓學童可在輕鬆有趣互動中培養節電好習慣。

另外，台電也舉辦大型活動，邀民眾一起走出戶外，減少電力使用，7月將與「宜蘭國際童玩藝術節」合作，8月則首度前往澎湖響應「追風音樂節」，陳銘樹說，「我們會做一個手勢舞，讓大家把節電融入生活，我們也去童玩節，跟大家來玩水，走出戶外，不要在家裡用電」，校園推廣活動報名及後續更多活動資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。

台電 校園 童玩節 節電

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