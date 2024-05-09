醫界提修法保障點值 病友團體3大提醒盼病友權益並重

全民健保在人口老化、醫療科技突飛猛進的情況下，幾乎面臨崩盤，多名立法委員提案修正健保法第62條條文，保障醫療服務健保點值0.95至1元。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，健保保費結構以青壯年繳得最多，在薪資成長有限的趨勢下，政府收入的保費將不敷因保障點值增加的支出，且修法保障點值恐讓全民健保失去調控醫療服務量的機制，讓健保會形同虛設。

劉桓睿表示，多名專家對補充點值是否有助提升醫療品質，提供全民更好的醫療服務持保留態度，為避免論量計酬過度衝量的問題，全民健保以總額制制衡醫療服務量，醫護薪資雖在新冠疫情後面臨必須調整的情況，但必須與病人治療權益並重，呼籲政府及各界除補充點值外，必須同時思考落實分級醫療、重新檢討支付標準、取消藥價差3大配套。

「台灣高自由度的就醫便利性，是台灣民眾的福，卻是醫護人員的負重前行。」劉桓睿表示，有些國家採取須由家庭醫師開立轉診單才能至大醫院就診的機制，避免醫療資源占用，但要民眾在高度看診自由的現況下調整習慣，是由奢入儉難，建議政府可先調整不同層級醫療院所部分負擔，增加基層院所輕症服務，調高醫院重症給付標準，建制轉診機制避免跨級就診，與強化醫院與珍所間醫療合作，逐步強化分級醫療。

在支付標準方面，劉桓睿表示，衛福部應針對「醫師不願做、但對病人好」的醫療行為，採取論量計酬，並優先提高醫療服務點數，且公衛專家建議，若要破除總額制度，可以「DRG支付制度」，用包裹式給付，讓醫療團隊控制成本，避免過處衝量的問題。

「根據衛福部健保署統計，111年藥費申報達2316億點，扣除協議還款後為2227億點，若再扣除藥價差，實際用於病人身上的藥費，僅剩1500至1700億，病人治療權益憑空蒸發20%。」劉桓睿表示，衛福部若積極解決藥價差問題，健保就可以壓低藥品採購價，省下的費用用於心要加速給付獲擴增適應症，都能照顧更多病友，提升用藥權益。