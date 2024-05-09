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登革熱病媒調查 埃及斑蚊未北擴、白線斑蚊海拔升

中央社／ 台北9日電

環境部委託國家衛生研究院調查國內登革熱病媒蚊分布發現，雖然最遠在新北採集到埃及斑蚊，但僅為單次事件，分布並未北擴，白線斑蚊則有往海拔1500公尺以上擴張跡象。

氣候變遷會影響生物分布，聯合國氣候變遷委員會預測，危害性節肢動物在全球分布上有往高緯度、高海拔移動趨勢。

為了解國內狀況，環境部氣候署與國衛院就氣候變遷調適政策、行政運作資源及研究技術進行合作，針對國內登革熱病媒蚊進行全面性、系統性基礎調查，提供病媒蚊管制與蟲媒傳染病施政科學基礎參考資料。

調查計畫主持人、國家蚊媒傳染病防治研究中心研究員黃旌集今天告訴中央社記者，這次研究結果發現，埃及斑蚊分布仍與過去所認為的相同，主要分布在嘉義布袋以南地區；白線斑蚊分布自原本的海拔1500公尺以下，有往高海拔擴張趨勢。

研究並推估環境變遷對埃及斑蚊分布影響，於2021到2040年升溫1.5度下，西部可能適合北界到台中市太平區，東部可能適合北界到花蓮縣瑞穗鄉；2041到2060年升溫2度下，西部可到台中市北屯區；東部可到花蓮縣花蓮市；2061到2080年升溫2.5度下，可到台中市潭子區，東部可到花蓮市。

實際調查部分，民國111年於雲林縣北港鎮、新北板橋車站內各捕獲1隻埃及斑蚊；去年於嘉義縣中埔鄉、台中新烏日車站內各捕獲1隻埃及斑蚊。黃旌集指出，推測蚊子跟隨人的移動，進入車上後在別地下車，但因持續監測皆未再發現，顯示蚊子無法在當地活下來或繁殖，整體埃及斑蚊分布仍與過去相同。

白線斑蚊分布方面，黃旌集說，2009到2011年研究發現，最高層在海拔1700多公尺處發現，但普遍仍是分布在1500公尺以下；此次調查則發現有擴張到1500公尺以上，但因為山區分布人口較少，因此推測對整體登革熱疫情風險影響不會太大。

病媒蚊孳生容器樣態，除了常見的桶、缸、甕、盆及花器外，黃旌集指出，輪胎陽性率也達34.4%，相當值得注意，且高海拔白線斑蚊、東部最北埃及斑蚊分布點，都是在輪胎積水中發現。

黃旌集說明，登革熱病媒蚊的卵就算在乾燥下也能存活，最長甚至可達半年，只要再次下雨就會孵化；輪胎經常被拿來作為車擋或是填土當盆栽等再利用，且易於運送，因此建議除了落實巡倒清刷外，也建議儘量在地去化、減少運送，再利用前則要先打洞避免積水。

埃及 病媒蚊 登革熱

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