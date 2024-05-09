婚姻家庭法律諮詢專線30年 離婚最多人問

婦女新知基金會開通「婚姻家庭法律諮詢專線」，提供婚姻、家庭免費法律諮詢，30年來共接到8萬190通電話，其中「離婚」始終高居來電者詢問問題之冠。

婦女新知基金會召開婚姻家庭法律諮詢專線30週年記者會，會中分享近10年來專線接線數據和趨勢。

婦女新知表示，「婚姻家庭法律諮詢專線」專線開通至今已屆滿30年，接線總量已高達8萬190通電話，目前諮詢專線平均每月有60至70通來電。

分析近10年的接線數據，婦女新知指出，統計基本資料顯示，專線86.5%來電者為女性、12.2%為男性，另1.3%來電者選擇不透露性別，比較以往男性來電量不到1成的情形，有逐漸增加的趨勢。

年齡分布方面，來電者以31歲至40歲為大宗，占33.9%，再來則是41歲至50歲占26.9%，第3是51歲至60歲占14.8%。

來電者教育程度多集中於大學/專畢業，占42.9%，高中畢業占24.5%，國中、國小畢業相加比率占6.1%。

觀察來電者詢問的案件類型，婦女新知表示，專線開通以來，離婚問題數量始終高居第1，近10年數據也顯示，3萬990通來電中，有1萬1942通與詢問離婚相關，其次為子女議題6577通、夫妻財產5351通。

進一步分析，離婚問題中詢問協議離婚（15.5%）的次數多於判決離婚（12%）；子女議題方面，詢問子女監護/探視/撫養（19.1%）比率最高；夫妻財產議題，則是剩餘財產分配（10.1%）。

婦女新知表示，婚姻家庭法律諮詢專線一方面提供全國民眾有關婚姻、家庭的免費法律諮詢，一方面也與修法工作保持合作，後續將持續經由服務所彙整的各項報告與數據，作為推動後續修法事務參考。