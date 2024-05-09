你忘了全世界但我記得你 鄭秋豫寫長照心聲

以為可以安享退休生活，卻忽然面臨另一半失智課題，前中研院語言學研究所所長鄭秋豫寫下照顧失智夫婿心路歷程，「你忘了全世界，但我記得你」一書道盡「超高齡社會」的困境。

根據寶瓶文化發布新書資訊，國發會推估台灣將於2025年邁入「超高齡社會」，「老老照顧」的現實不容忽視。

書訊指出，「你忘了全世界，但我記得你」是一封寫了40多年的情書，縱使患了阿茲海默症的丈夫忘卻一切，鄭秋豫仍振筆直書，全心地愛，全力付出。

鄭秋豫是享譽國際的知名學者，同僚眼中精悍的鋼鐵人，卻在退休前遭逢人生劇變。她毅然放棄輝煌的研究生涯，成為丈夫全心全意的照顧者。

鄭秋豫的丈夫從定向感流失、過家門而不入，曾心靈相通的丈夫日漸失語、失能，彷彿靈魂迷了途。鄭秋豫身為語言學家，卻沒有任何文獻告訴她，怎樣照顧心智漸失、不發一語的伴侶。

鄭秋豫也面臨暴瘦、失眠、焦慮，照顧的重荷凌遲著每一日，她在書中表示：「我以為我已做好了退休前的一切準備，但沒能準備好的是，丈夫的心智一天天地離我而去，一場漫長的告別於此展開。」

作為新手作者，鄭秋豫希望這本書至少寫出了一些些每天照顧家中病人的心情起伏，分享照顧失智家人的無言心聲，描繪出一點點長照機構團體照顧的不懈努力及專業付出。

鄭秋豫說，作為銀髮親人，她希望這本書至少也表達了她對所有照顧失智病患的醫師和護理人員、社工與諮商師，以及長照機構工作人員，滿滿的珍惜與感謝。

鄭秋豫1950年生於台北。1972年畢業於台師大英語系，1981年獲美國布朗（Brown）大學語言學博士。1982年進入中研院歷史語言研究所，2011年起任中研院語言學研究所所長，2018年退休。