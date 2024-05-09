快訊

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

病毒大亂鬥！兒醫示警5疾病流行 籲家長速做一事「免得日後搶」

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師表示近2週腸病毒的小孩明顯增加非常多，一大堆小孩停課，當下5大疾病流行，「感覺是一堆病毒大亂鬥」。聯合報系資料照
醫師表示近2週腸病毒的小孩明顯增加非常多，一大堆小孩停課，當下5大疾病流行，「感覺是一堆病毒大亂鬥」。聯合報系資料照

腸病毒疫情持續升溫，衛福部疾管署公布最新統計，上周門急診就診達1萬6240人次，較前一周上升13.4%，仍為同期新高，單周全國總計停課班級達167班，單月停課班數累計達552班。疾管署將目前出現重症或腸病毒71型的6縣市、8個鄉鎮市區列為高風險區域鎮。兒科醫師羅士軒對此則表示，當下5大疾病流行，「感覺又是一堆病毒大亂鬥」。

羅士軒醫師近日在臉書粉專「旭恩小兒科診所」發文，指出近2週腸病毒的小孩明顯增加非常多，一大堆小孩停課，但也有孩子被帶來開立能上學的診斷證明。目前流行的腸病毒仍以「克沙奇A型」為主，且只有71型個案，並沒有太多重症的災情。

他建議現在可以讓小孩先施打腸病毒疫苗，雖然疫苗無法預防所有的腸病毒感染，只能預防71型造成的重症，但因為還未大流行，所以建議現在施打，避免之後還要搶疫苗。

醫師表示，除了腸病毒，近日出現肚痛、嘔吐症狀的孩子也特別多，還出現A型流感、B型流感、腺病毒、RSV(呼吸道融合病毒)，「感覺又是一堆病毒大亂鬥」，所幸大家都慢慢有抗體，才沒有像年初時更多人生病。他呼籲，預防傳染性疾病還是一個老方法，就是勤洗手、做好衛生習慣

流感 疫情 疫苗 腸病毒 腺病毒

延伸閱讀

新宿車站前驚見未成年情侶「用手親熱」 女生縮肚搥腿舉止怪異

親熱次數她主導…年近40女師相親端「愛情公約」 男方嚇壞：結婚好難

哪種行李箱用得久？資深空姐曝3類型NG：硬殼反而更易破損

暖心！北市拉麵店雇聽障妹 提醒顧客「手指警語並非沒禮貌」

相關新聞

今年首颱下周可望生成？ 氣象署：有低壓發展可能

氣象專家賈新興今表示，根據歐洲系集式預測來看，位於菲律賓東南方外海，有熱帶性低氣壓可望於周六、周日生成，下周可望形成今年...

增新機擴大路網布局 華航招募逾百位空服員明起報名

中華航空配合新機持續引進，擴大航網布局，今宣布招募逾百名客艙組員，明天中午12點起開放報名，報考標準須具有教育部認可學士...

配合總統就職典禮空中操演 桃機部分時段航班將有異動

桃園國際機場配合「中華民國第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演」，於5月13、15、17日清晨組合訓練、5月19...

台首顆自製氣象衛星「獵風者」 6月起助颱風強度預測

台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）去年10月順利發射升空，中央氣象署今與國家太空中心（TASA）簽訂合作備忘...

病毒大亂鬥！兒醫示警5疾病流行 籲家長速做一事「免得日後搶」

醫師表示近2週腸病毒的小孩明顯增加非常多，也一大堆小孩停課，但也有孩子被帶來開立能上學的診斷證明。目前流行的腸病毒仍以「克沙奇A型」為主，且只有71型個案，並沒有太多重症的災情。

口罩令將解除！一票人「這原因」喊繼續戴：CP值超高

隨著新冠疫情趨緩，衛福部疾管署昨宣布，5月19日起，民眾至醫療、醫事、老人福利機構可自行決定是否戴口罩，執行1265天強制戴口罩規範全面解除。不過仍有許多人表示會繼續戴口罩，認為除了健康、習慣等因素，「戴了帥三倍」還有助提升顏值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。