病毒大亂鬥！兒醫示警5疾病流行 籲家長速做一事「免得日後搶」

腸病毒疫情持續升溫，衛福部疾管署公布最新統計，上周門急診就診達1萬6240人次，較前一周上升13.4%，仍為同期新高，單周全國總計停課班級達167班，單月停課班數累計達552班。疾管署將目前出現重症或腸病毒71型的6縣市、8個鄉鎮市區列為高風險區域鎮。兒科醫師羅士軒對此則表示，當下5大疾病流行，「感覺又是一堆病毒大亂鬥」。

羅士軒醫師近日在臉書粉專「旭恩小兒科診所」發文，指出近2週腸病毒的小孩明顯增加非常多，一大堆小孩停課，但也有孩子被帶來開立能上學的診斷證明。目前流行的腸病毒仍以「克沙奇A型」為主，且只有71型個案，並沒有太多重症的災情。

他建議現在可以讓小孩先施打腸病毒疫苗，雖然疫苗無法預防所有的腸病毒感染，只能預防71型造成的重症，但因為還未大流行，所以建議現在施打，避免之後還要搶疫苗。

醫師表示，除了腸病毒，近日出現肚痛、嘔吐症狀的孩子也特別多，還出現A型流感、B型流感、腺病毒、RSV(呼吸道融合病毒)，「感覺又是一堆病毒大亂鬥」，所幸大家都慢慢有抗體，才沒有像年初時更多人生病。他呼籲，預防傳染性疾病還是一個老方法，就是勤洗手、做好衛生習慣。