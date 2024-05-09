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氣象署、太空中心攜手 精進觀測及天氣預報

中央社／ 台北9日電

交通部中央氣象署與國家太空中心今天簽署備忘錄（MOU），未來雙方將精進氣象觀測、太空天氣預報等，對太空任務執行有助益，並協助民眾生活需求及災害防救。

氣象署長程家平、國家科學及技術委員會轄下國家太空中心（TASA）主任吳宗信，就氣象及太空監測資料和專業技術合作簽署備忘錄（MOU）。

透過簽署MOU，未來福衛七號和獵風者衛星收集的數據，可應用於太空天氣和海氣象測報作業，提高氣象預報的準確度，也對太空任務執行有助益、協助民眾生活需求及災害防救。

程家平致詞時表示，自從福衛三號衛星籌備期間，氣象署與太空中心就密切合作，並在2005年成立台灣科學資料分析中心，與美國是世界上2個重要的資料中心，且雙方互為備援，也讓原本是驗證用的資料，變成國際重要的氣象資料源，整個過程歷時近20年，非常不容易。

吳宗信表示，這是國內政府單位間合作的典範，從24小時衛星資料接收、處理、傳送，非常不簡單，也提供後端學者、天氣應用；除了大氣的溫度、濕度、壓力資訊外，還有太空天氣預測，台、美擁有全球唯二能進行太空天氣預報的技術，影響層面包含衛星安全、通訊品質等。

根據資料，目前福衛七號每天產製近5500筆大氣資料和4000筆電離層資料，而自福衛三號時期迄今，氣象署已協助太空中心處理近3000萬筆觀測資料。

TASA表示，與氣象署合作開發太空天氣測報作業能力，結合衛星及地面觀測數據，進行太空天氣資訊整合與發布，展開太空環境的預報服務，可提供在軌衛星、航機和衛星導航等所需的電離層太空天氣預報資訊，對於衛星操控、航機通訊安全與定位精準而言相當重要。

TASA說明，獵風者衛星已完成第1階段的資料校正，預計6月可提供海面風速資料，並透過國內學研團隊進行測試與驗證，評估新型資料對氣象測報的效益。

太空 衛星

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