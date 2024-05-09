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懷孕3個月內能不能說 醫建議告知更能獲支持

中央社／ 台北9日電

孩子降臨，對新手爸媽是喜悅緊張交織，各類孕程禁忌讓人無所適從，「懷孕3個月內不能說」是其中之一。婦產科醫師打破迷思，建議提早告知，有助親友共同面對初期不確定性。

衛生福利部國民健康署今天舉行全新孕媽咪健康手冊，及孕媽咪衛教手冊試閱電子檔記者會，新竹市立馬偕兒童醫院婦產科主治醫師黃閔照介紹新版手冊特色，同時為孕媽媽們打破常見孕期4大迷思，「希望媽媽們在懷孕過程不要被限縮生活，依然享受人生」。

第1個常見迷思是「懷孕3個月內不能說」，但不少孕婦可能在職場上須搬重物，或周圍有人抽菸，陷入能否提早告知的左右為難窘境。黃閔照說，懷孕初期胎兒的確較不穩定，但說與不說並不影響流產機率，甚至鼓勵初期就要告訴身邊的人，早點獲得消息，更能獲得支持與協助。

第2個迷思則是「懷孕能否喝咖啡」，黃閔照表示，不少懷孕婦女在懷孕前是咖啡或茶飲愛好者，事實上懷孕並不會剝奪這項生活樂趣，但千萬不要過量，建議孕期每天咖啡因攝取不超過200至300毫克，在限量的狀況下，1天喝1杯是可以的。

黃閔照說，第3個常見的迷思為「懷孕是否可按摩」，身體按摩並不會影響胎兒，尤其推薦準爸爸幫準媽媽按摩，在懷孕中後期適度的按摩可以紓解腰痠背痛、腿部腫脹等不適，但當孕肚較大時，趴著按摩就不合適，精油按摩需要當心，建議先詢問精油師，專業評估。

「懷孕不能泡溫泉」是第4個常見的迷思，黃閔照表示，雖然懷孕12週前建議避免泡溫泉，但挺過懷孕初期後，在確保水溫低於攝氏39度，每次泡湯不超過10分鐘，有伴同行前提之下，孕婦還是可以泡溫泉，提醒不要全身都泡進熱水裡，可將膝蓋和肩膀露出水面。

對邁入新人生階段的孕媽咪來說，心情交雜著迎向未知變化的緊張和焦慮。國健署長吳昭軍表示，正確孕產知識與家人支持，是孕媽咪最佳應援，今年度推出全新編製孕媽咪健康及衛教手冊試閱電子檔，結合醫學、社會、心理、營養、家庭、運動等，預計明年推出實體手冊。

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