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華航引進新機擴大航網 招募百名組員預計8月報到

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航今年已陸續引進A350-900、A321neo等客機，其中A321neo新世代窄體客機已有12架營運派飛，全機隊25架預計2026年交付完畢。記者黃仲明／攝影
華航今年已陸續引進A350-900、A321neo等客機，其中A321neo新世代窄體客機已有12架營運派飛，全機隊25架預計2026年交付完畢。記者黃仲明／攝影

華航空今天（9日）宣布，為配合新機持續引進及擴大航網布局，將招募超過百名的客艙組員，報名時間自明天（10日）中午 12 時正式開放，本次招考錄取人員預計陸續於8月報到，完訓後上線為旅客提供優質服務。

華航表示，本次招募客艙組員報考標準須具有教育部認可學士學位或以上，以及多益600分或同等英語能力，自5月10日12時至5月16日23時59分，為期一周於華航網站開放報名，預計5月25日進行初試，6月1日進行複試。應試者通過初、複試及綜合評量階段後將分梯安排受訓。華航客艙組員享有稱羨國內業界最優薪資及員工優待機票等福利，竭誠歡迎嚮往從事航空業者踴躍報考。

華航指出，今年已陸續引進A350-900、A321neo等客機，其中A321neo新世代窄體客機已有12架營運派飛，全機隊25架預計2026年交付完畢，也規劃2025年起引進24架787新廣體客機，華航機隊持續年輕化，亦拓展航網營運版圖與增加班次，7月14日開闢台北往返西雅圖航線，造福往返台美旅客，搭配東北亞、東南亞每周共近400個班次，完整且綿密的越洋航網提供旅客彈性便捷的航班選擇。

華航積極扶植航空人才，今年度也同時招募120名機師，視員工為公司最重要的資產，致力打造健康及安全的職場環境，除連年獲選為新鮮人最嚮往夢幻企業外，也獲頒「幸福企業金獎」以及「亞洲最佳企業雇主獎」等殊榮，歡迎熱愛飛行者，與華航一同展翅高飛。

華航積極扶植航空人才，本次客艙組員錄取人員預計8月中旬起報到，展開空、地學科訓練後，正式上線服務。圖／華航提供
華航積極扶植航空人才，本次客艙組員錄取人員預計8月中旬起報到，展開空、地學科訓練後，正式上線服務。圖／華航提供
中華航空宣布招募超過百名客艙組員，自5月10日12時至5月16日23時59分於華航網站開放報名。圖／華航提供
中華航空宣布招募超過百名客艙組員，自5月10日12時至5月16日23時59分於華航網站開放報名。圖／華航提供

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