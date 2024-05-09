今年條件最佳！「水星西大距」明登場 最佳觀賞時間曝

今年第二次的「水星西大距」，將於10日登場，水星與太陽距角將達26.4度，是今年四次西大距中觀賞條件最佳的一次。北市天文館表示，受到緯度影像，民眾若想觀看最佳天景，13日凌晨日初升起前後，是最佳觀賞時機，除了用肉眼可見，透過望遠鏡及能進一步觀察水星外觀。

天文館說，通常水星西大距前後幾天都是觀賞水星好時機，亮度約0.4等呈白色亮點，基本上用肉眼就可看見，但若以雙筒望遠鏡輔助會更容易尋找，透過天文望遠鏡放大觀察還可看出其如弦月般的外觀。

天文館表示，水星西大距將在10日發生，水星與太陽距角將達26.4度，是今年觀賞條件最佳一次，但考慮運行軌道及台灣緯度，13日日出時仰角最高，高度可達15度，最適合觀賞。

天文館表示，當天凌晨4點左右，水星東升後，選擇視野開闊的地方向東方低空觀看，就有機會親眼目睹這顆離太陽最近、最小，也最不容易觀看的行星。此外，位於水星右上方15度處，還有火星亮度約1.1等，雖然兩者看似相近，但它們之間距離超過1億7000萬公里，連續觀察數日還會發現兩星漸行漸遠，感受行星運行。