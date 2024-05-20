臺酒3款限量總統副總統就職紀念酒「民主、文化、外交」三大主題見證台灣民主高光時刻

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第16任總統、副總統將於5月20日就職，「賴蕭配」將為台灣帶來全新的局面，臺灣菸酒公司與中華文化總會合作，推出三款彰顯台灣民主價值的紀念酒，與國人一同見證歷史性的一刻，珍藏得來不易的民主自由。

臺酒3款限量總統副總統就職紀念酒，分別代表「民主、文化、外交」。 圖／臺酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

簡約柔和、具質感又充滿溫度的2024總統副總統就職紀念酒，外包裝由新銳設計師陳青琳操刀，三款酒以「行/民主」、「養/文化」、「蘊/外交」為主題，表達台灣文化特質，致敬一路走來的民主步履。酒體本身也大有來頭，精選臺酒旗下多次在國際酒類競賽大賞展露光芒的高粱和威士忌，每一滴都是經過考驗、值得細品的芳醇佳釀，象徵專屬台灣的味覺語言和記憶，更是對新任總統、副總統的至高禮讚。

「山之岩高粱酒」容量0.5L，酒精濃度61%，建議售價2,500元。 圖／臺酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

山之岩高粱酒：行在民主的道路上穩如山

以「行/民主」為主題的「山之岩高粱酒」以瓷瓶裝瓶，設計靈感來自台灣多元豐沛的地貌，沉穩岩石厚重深邃、草綠色山峰優美起伏，恰如台灣群山之島的意象，傳達「行在民主的道路上穩如山」的美意。內裝臺酒特選甕藏原酒，開瓶即撲來糧香、熟梅香、茶花、熟芭樂果酯味，喚起與台灣亞熱帶山脈地緣連結的記憶，酒體厚實觸感如岩，入喉後，礦石與昆布風味交織一股悠長溫暖的尾韻。

「OMAR單一麥芽威士忌特別版」容量0.7L，酒精濃度46%，建議售價2,600元。 圖／臺酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OMAR單一麥芽威士忌：滋養人、土地和文化

「養/文化」以馥郁醇厚、豐富層次的「OMAR單一麥芽威士忌特別版」為代表，磚紅色質地意涵著「土地滋養人、人回饋大地」， 呼應台灣深厚文化底蘊和人民善良踏實的性格。

OMAR單一麥芽威士忌原本在市場上就具有收藏價值，這次第十六任總統副總統就職紀念特別版以大雪莉桶和新橡木桶威士忌為基底，佐以陳年大雪莉、波本桶美妙誘人混搭，再加上過紅甘蔗蘭姆酒桶的威士忌精心勾兌調配，襯出香甜飽滿的韻味，多層次風味在舌尖優雅平衡，主導一場令人著迷不已的口感盛宴。

「榖蘊單一穀類威士忌特別版」容量0.7L，酒精濃度42%，建議售價1,200元。 圖／臺酒 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

榖蘊單一穀類威士忌：蘊育外交能量走出去

穀蘊威士忌口感溫潤活潑，與台灣和平熱情的外交能量不謀而合，金黃酒液的醇香，映照出寶島「蘊/外交」高度延展性。

「蘊」帶有積聚之意，意喻台灣聲量正在層層堆疊中，如同小麥在小雪莉桶和新橡木桶中熟成，揉合波本桶酒液，創造出巧妙的深度與平衡，綻放花果香和特殊茶香。溫順口感帶著甜美的雪莉調性，並且以沉穩梅香餘韻完美結尾。

包裝設計以白色為主色，點狀環形聲波勾勒出長橢圓形，象徵台灣的聲音正在向外擴散，祈願台灣在柔和、堅定、有活力的步伐中，持續從經典中蘊育出新可能。

第十六任總統副總統就職紀念酒之販售通路為OMAR威士忌館、台酒直營便利店、各酒廠產品推廣中心及各大酒專通路上架，限量發行。根據以往經驗，臺酒總統副總統就職紀念酒往往很快就銷售一空，敬請酒饕及藏家欲購從速。

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