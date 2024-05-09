農產冷鏈建構計畫進度不如預期 審計部要求檢討

立法院農業部所屬113年度單位預算評估報告指出，農糧署今年度「農糧作物產銷技術研發」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」分別編列超過4000萬及24億預算，審計部的審核意見則指出，後者有補助案件執行進度延宕，甚至有補助未落實審查，因此要求檢討與改進。

根據立法院報告指出，農糧署113年度預算案於「農糧科技研發-農糧作物產銷技術研發」及「農糧管理-建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」分別編列4234萬6000元及24億1194萬7000元。

其中審計部針對「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」提出審核意見，該計畫報經行政院於110年1月29日核定辦理，執行期間自110至113年度總經費84億元，截至112年底執行率雖超過8成，但其中出現有營運主體反覆未定及土地取得等問題，以及果菜市場遷建，辦理冷藏庫等建置工程多次流標，因而延宕計畫執行進度，要求督促受補助單位審慎規劃及執行。

對此，農糧署表示，各項工作項目已訂定補助作業規範，依實際執行情形滾動修正調整，並已訂定督導查核機制，計畫執行完畢後將由各區分署分年度依比例查核，確保其符合計畫目標。

農糧署表示，也已邀集專家學者及試驗改良場所組成輔導團隊辦理現地訪視，提供業者諮詢服務，針對設備運用及場域規劃等提供建議。

另根據審計部審核意見內容指出，「穀類及其製品」出口量值雖居首但卻逐年減少，「花卉及其種苗」出口價值自109至111年由57.60億元成長為66.65億元，約占農耕產品7.87%；111年已超逾「水果、堅果及其製品」及「蔬菜及其製品」的出口價值，僅次於穀類及其製品。

審計部也要求，應盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷的優劣勢，針對具外銷潛力之標的品項，整合科研量能，優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術與相關設施設備，並完備相關人才培育及經營管理制度，以升級產銷品質並拓展國際市場。