台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）去年10月順利發射升空，中央氣象署今與國家太空中心（TASA）簽訂合作備忘錄，今年6月將和福衛七號攜手，利用經海面反射的導航衛星訊號反演出海面風速和浪高，提升海洋上的監測能力，可提供颱風強度預測、海氣交互作用研究等，增加海象預報的精度與劇烈天氣的掌握。

交通部中央氣象署署長程家平與國家科學及技術委員會轄下國家太空中心主任吳宗信，今就雙方氣象及太空的監測資料和專業技術合作簽署備忘錄，將福衛七號和獵風者衛星收集的數據，應用於太空天氣和海氣象測報作業，提高氣象預報的準確度，助益未來太空任務執行、民眾生活需求及災害防救。

吳宗信表示，過去海面上的氣象觀測資料稀少，「獵風者」所使用的任務酬載GNSS-R（全球導航衛星系統反射訊號接收儀）與福衛三號及七號所運用的大氣折射科學原理不同且可互補，可蒐集經海面反射的導航衛星訊號反演出海面風速和浪高，將有助於提升海洋上的監測能力，提供颱風強度預測、海氣交互作用研究，進而增進海象預報的精度與劇烈天氣的掌握。

TASA衛星操控組組長陳坤林指出，獵風者衛星已完成第一階段的資料校正，並進入到風速資料反演階段，預計6月可開始提供海面風速資料，並透過國內學研團隊進行測試與驗證，評估此新型資料對氣象測報的效益，海面風觀測資料加入氣象署的預報作業模式後，可望提高氣象預報的準確度，對民生以及防災有所貢獻。

吳宗信進一步指出，台灣可以自製GNSS-R儀器，也將進一步研製GNSS-RO儀器，後續的太空任務也將與氣象署合作，規畫提供掩星折射及海面反射訊號觀測資料，進而反演得到精準的大氣和電離層狀態，除了持續對天氣預報與氣象科學研究作出貢獻，也能減輕運載火箭與科研火箭發射過程受到天氣狀態的影響。

程家平表示，2005年氣象署即成立台灣資料分析中心（TACC）處理福衛星系計畫的掩星（RO）觀測資料，自福衛三號計畫籌備階段就與國家太空中心有密切合作。由過去數值模擬的比對分析，顯示福衛七號的資料能提升氣象預報準確度6至10%，並增進颱風路徑預報能力，平均能減少72小時颱風路徑預報誤差約5%。