24歲女月經混亂突下腹劇痛 急診發現子宮外孕險送命

24歲陳姓女子近2個月月經混亂，出血滴滴答答，某天晚間突然下腹劇痛，急診就醫才發現是子宮外孕，且胚胎已破裂出血，經緊急手術並大量輸血，才撿回一條命。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處今天發布新聞稿表示，陳女有天晚上突然下腹劇痛、連腰都挺不直，經急診腹腔鏡檢查發現腹內顯著出血，醫師發現她子宮外孕；因胚胎位於左側輸卵管，且已破裂出血，險些送命。

另外還有一名26歲陳小姐近1個月來自覺雙腳越來越腫，平常穿的鞋子穿不下且因腳痛無法久站，檢查後才發現已懷孕29周；醫師研判水腫原因是嚴重的懷孕併發症「子癇前症」，合併血壓高、蛋白尿及胎兒窘迫。

院方表示，26歲陳女還來不及消化自己成為準媽媽的情緒，馬上緊急手術剖腹產，生下僅1400公克重胎兒，經新生兒加護病房治療3個月才出院返家，陳女也因產後高血壓須持續服藥控制。

高醫岡山醫院婦產科主任葛菁如提醒，一旦有了性生活，不論是否有避孕措施，都要密切注意是否意外懷孕；她曾收治一名被診斷疑似是惡性腹水緊急送醫的患者，進一步檢查，才發現已懷胎6週，因早期懷孕腹內積血。

葛菁如說，懷孕初期狀況百百種，並非每個胚胎都能成功長大，且還不乏危及孕婦生命的緊急狀況，像婦女懷孕初期常發生腹內出血，除了子宮外孕，還可能是卵巢黃體囊腫破裂，嚴重時必須手術，否則恐有生命危險。

葛菁如指出，懷孕初期也可能發生早期流產、萎縮性胚胎、葡萄胎等，以及惡性滋養層細胞腫瘤；尤其，惡性細胞轉移速度快，腦、肺、肝、骨頭都是常見轉移位置，關鍵在於患者能及早確認懷孕，讓醫師進行診斷、治療，大部分個案對於化學治療反應佳，9成以上可治癒。

葛菁如提醒，女生月經來潮後，就應養成觀察、記錄月經週期習慣；如發生性行為，應保持可能懷孕的警覺心，一旦驗到懷孕，請即早就醫評估，才能趨吉避凶、保障孕婦及胎兒安全。