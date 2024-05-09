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未來一週無梅雨訊號 熱帶系統發展待觀察

中央社／ 台北9日電

氣象署今天表示，目前在菲律賓東方海面環境適合熱帶擾動生成，但仍未有明顯系統發展，須持續觀察；根據資料，未來一週雖然有一波波鋒面影響，但仍然沒有梅雨生成的訊號。

交通部中央氣象署預報員林伯東在記者會中表示，目前各國模擬顯示，雖然在菲律賓東方海面至赤道一帶，是適合熱帶擾動生成的環境，但未來一週是否真的就會發展成熱帶系統、甚至影響台灣，各家模擬仍有很大落差，需要進一步觀察。

林伯東提到，目前資料顯示，未來一週仍然沒有明顯梅雨生成的訊號，也代表暫時還沒有持續性降雨發生的機會，不過近期仍然有自北方南下一波波鋒面帶來的間歇性降雨。

根據氣象署網站，今天清晨以新北市貢寮區氣溫達攝氏16.7度最低。林伯東表示，今天持續受東北季風影響，北台灣低溫普遍約20、21度，其他地區22至24度；白天高溫北部27至29度，宜花地區25度左右，其他地區則是29至31度。

林伯東並說，東半部及南部地區降雨零星，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，留意南部山區降雨較明顯，有較大雨勢出現。

林伯東提到，10日、11日天氣相對穩定，但下一波鋒面在12日（母親節）接近，13日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨。

氣象署 鋒面

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