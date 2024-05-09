為花蓮打氣 台鐵「洄味便當」明天、周六限量開賣

為協助0403花蓮大地震賑災，台鐵公司表示，台鐵便當締結友好之淡路屋，捐贈200個陶瓷便當甕及提供包裝紙設計给台鐵，由台北餐旅分處負責研發和製作聯名便當。「洄味便當」特賣會將在明天及周六在台鐵便當台北站2號店限量販售，每組售價399元。只要購買「洄味便當」，即可獲得「台鐵便當經典帆布袋」。

此外，台鐵便當與締結友好之淡路屋攜手為花蓮震災地區帶來關懷之意，淡路屋4月13日起在日本販售聯名便當，將部分所得及台鐵公司授權金一起透過日本紅十字會，捐贈給台灣救災。

花蓮早期稱為「洄瀾」，台鐵公司表示，附業營運處台北餐旅分處（原台北鐵路餐廳）特地從心、從味蕾出發（花），設計這款「洄味便當」，共同為花蓮打氣。

台鐵公司表示，「洄味便當」採用花蓮富里友善耕作的白米，源自日本人氣品系「ミルキークイーン」，優化培育再升級全新品種，口感Q彈、飯香濃郁，搭配紅藜烹煮而成的「紅藜飯」色香味俱全。

「洄味便當」菜色有酥炸東海岸鬼頭刀，撒上原民香料「馬告」增添風味；來自花蓮農會的紫蘇梅做成的「梅子雞」，花蓮吉安三寶之一的龍鬚菜，灑上七星潭柴魚花；東部特產洛神蜜餞，為這款便當增添獨特的風味。