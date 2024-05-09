細胞治療癌症成效公布倒數 薛瑞元曝先公布這數字
再生醫療雙法今日在立法院衛環委員會續審，針對已經執行的細胞治療成效將在下周前公布，衛福部長薛瑞元會前受訪指出，成效評估有難處，預計採用公布癌症患者存活中位數等方式讓外界了解效果。
特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法上路已經五年，但執行癌症相關的細胞治療成效卻遲未公布。衛福部醫事司先前認為，不同癌症領域有不同看法，對於何種數據代表是有療效，還難以達成共識。
上路至今已經累積500多名患者執行細胞治療相關成效，薛瑞元昨指出，下周前會對外公布。媒體詢問是否已經取得相關共識才可以公布？他回應，成效公布確實有困難，特別是癌症的部分；再者，特管辦法雖然上路5年，不是每個案件都執行5年，案件陸陸續續進來，有些執行時間很短，要談成效言之過早。
薛瑞元表示，會就通過的治療方式、案件等整理後公布，例如癌症存活中位數等，也會看後續再生醫療雙法通過後內容還有哪些可以再調整的。
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