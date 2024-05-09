他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

1名50歲男子在鎖骨上方摸到淋巴結，檢查竟發現肺部長腫瘤。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，他以前真的遇到不少肺癌的病人，鎖骨上窩會摸到硬的淋巴結，「如果有在這邊摸到淋巴結，一定要趕快到醫院檢查」。

蘇一峰表示，有1名50歲病患來門診，自述在脖子右邊的鎖骨上方，「摸到1粒硬硬的」，位置在鎖骨上面的凹窩。他一摸果然有1顆直徑約1公分的淋巴結，觸感硬硬的，摸了患者不會疼痛。

蘇一峰當下心想「慘了，該不會是肺部腫瘤」，立即安排患者照X光，果然在X光看到患者同側的肺部長了1個5公分大的腫瘤。該名患者看到X光時傻眼，因為現在的症狀只有一點點的咳嗽，結果肺部已經是有5公分的腫瘤了。

蘇一峰表示，鎖骨上窩的淋巴結，下面直通的器官就是肺部，長在肺部的腫瘤，有的時候癌細胞往上面擴散時，就會轉移到淋巴結。

他說，淋巴結是身體的免疫關卡，會把淋巴管中的壞東西攔下來，例如細菌、病毒、癌細胞等。以前真的遇到不少肺癌的病人，鎖骨上窩會摸到硬的淋巴結，「如果有在這邊摸到淋巴結，一定要趕快到醫院檢查」。