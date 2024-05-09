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轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

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轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
部分（美國GEFS）模式持續模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，但即使發展亦無侵台機率（左圖）；不過，它會影響鋒面的結構及位置（右圖），間接影響台灣的天氣變化，下周二之後的天氣不確定性大，應進一步觀察。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
部分（美國GEFS）模式持續模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，但即使發展亦無侵台機率（左圖）；不過，它會影響鋒面的結構及位置（右圖），間接影響台灣的天氣變化，下周二之後的天氣不確定性大，應進一步觀察。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，白天北舒適微熱、南偏熱，清晨輻射冷卻為北台灣平地帶來偏低的氣溫。今天有大陸高壓帶來境外空汙，空品普遍不佳，戶外活動亦應注意。北部17至29度，中部20至33度，南部22至35度，東部17至31度。

周六高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，午後山區有局部短暫陣雨的機率。吳德榮表示，周日鋒面接近，大氣趨不穩定，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。下周一鋒面南下，各地有局部陣雨或雷雨。

周日、下周一兩天大氣不穩定，應注意小範圍劇烈天氣。吳德榮表示，下周二、周三鋒面已離開，但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮表示，部分（美國GEFS）模式持續模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，但即使發展亦無侵台機率；不過，它會影響鋒面的結構及位置，間接影響台灣的天氣變化，下周二之後的天氣不確定性大，應進一步觀察。

今、明兩天大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片
今、明兩天大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片

吳德榮 鋒面 雷雨

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