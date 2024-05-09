翠玉白菜出借南美館事件 故宮院長認疏失

故宮爆發翠玉白菜出借南美館風波，故宮院長蕭宗煌昨赴立院報告時表示，故宮人員未在第一時間阻止南美館人員，的確是疏忽與專業素養不足，完整的「文物安全維護作業手冊」預計年底完成。

數年前傳出政院將對故宮進行組織改造，故宮將從二級降成三級。蕭宗煌表示，故宮的組織改造是行政院的權責，未來如有組織調整需求，將召開公聽會廣納各界意見。目前故宮正在進行許多事情，包括執行「新故宮計畫」等，過於激烈的組織改造對故宮不利。

故宮近日種種風波被貼上「去中國化」標籤，蕭宗煌強調，故宮從來沒有「去中」的思維，遭簡化的「去中」會限縮理性對話或是改革的空間，對故宮的長遠發展不利。他也說，故宮的本土化其實已逐漸在進行中，而故宮不管是策展、文創行銷或教育推廣，都是為了拉近故宮和台灣的感情。

新內閣尚未公布新任故宮院長人選，立委萬美玲問蕭宗煌，若被徵詢是否願意留下？他表示，如果能夠跟故宮同仁繼續一起打拚，「我有這樣的意願」。

多位立委問到故宮玻璃屋爭議，蕭宗煌指出，新舊風格如何融合是現代建築美學的重要議題，已經把媒體報導和民眾意見彙整給廠商，參考修正。