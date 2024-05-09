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登革熱防治／專家解疑：爭輸地盤 埃及斑蚊難北擴

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
埃及斑蚊。（路透）
埃及斑蚊。（路透）

傳播登革熱的高風險病媒蚊埃及斑蚊」在中部以北現蹤，研究團隊推測是藉交通工具北上，國家衛生研究院國家蚊媒中心首席防疫顧問、長榮大學名譽教授陳錦生指出，追蹤研究顯示，過去也曾在北部發現埃及斑蚊蹤跡，但目前在中北部都無法長時間生存，更別說落地生根、繁衍出穩定族群。

陳錦生表示，病媒蚊其實跟人類一樣，要有適合環境才能生存繁衍，埃及斑蚊雖出現中北部，但多年來都無法長期生存繁衍、造成疫情，推測埃及斑蚊屬於境外移入，大多從南部高雄等港區進入。

他提到，雖然地球暖化、北台灣也常高溫多雨，埃及斑蚊可能可以適應，卻沒辦法成功往北擴展族群，除溫度問題，一定還有其他環境因素使然。

他說，目前研究找到可能原因之一，是埃及斑蚊必須與本土白線斑蚊相互競爭，證據是兩者體內各有共生的「簇蟲」，研究發現這兩種蚊子如果同時產卵在同範圍的水中，白線斑紋共生的簇蟲會殺死埃及斑紋共生的簇蟲，間接造成埃及斑蚊沒有辦法存活，但埃及斑蚊共生簇蟲無法對抗，造成埃及斑蚊在台灣相對弱勢，但埃及斑蚊無法往北擴散，可能還有其他的原因，雖還沒有發現，因為散播能力沒有特別突出，中北部民眾毋需擔心。

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