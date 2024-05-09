桃園產檢補助 納NIPT篩檢唐氏症

桃園市政府推出「健康幸福家庭補助計畫」提供孕前健康檢查等補助，市長張善政昨天在市政會議宣布，10日起擴大產檢補助，將NIPT（非侵入性胎兒染色體檢測）併同第一孕期及第二孕期母血唐氏症篩檢，提供三擇一篩檢補助，每案最高補助2200元，雙胞胎以上增加補助600元。

桃園市「健康幸福家庭補助計畫」目前補助項目有孕前健康檢查、第一及第二孕期母血唐氏症篩檢、孕期羊膜穿刺檢查及中醫助孕養胎調理等相關補助。

其中，桃園市去年辦理第一孕期母血唐氏症有6347人接受篩檢，其中257人篩檢異常；第二孕期母血唐氏症1966人接受篩檢，其中263人篩檢異常。

不同於過去，醫師只能以侵入性的羊膜穿刺檢查取得胎兒細胞，檢查染色體及基因，NIPT則在產婦懷胎第10周後，透過抽血，偵測胎兒在母血中微量的游離DNA，檢測胎兒染色體是否異常。

婦幼局長杜慈容表示，考量預防醫學檢驗技術檢測發展精進趨勢，決定將NIPT篩檢納入唐氏症篩檢補助選項，提供孕婦在懷孕10到18周之間篩檢。

不過杜慈容也提醒，NIPT主要是做為唐氏症篩檢的工具，不能取代羊膜穿刺等診斷性檢查，篩檢結果還是要與婦產科專業醫師充分討論。詳情可上桃園市婦幼局網站查詢。