退休力／吃莓果健腦 逆齡料理愈吃愈年輕
防失智、健腦，可多吃莓果！大腦神經細胞20歲後開始減少，若嚴重退化將增加失智風險，營養師蘇韋霖表示，麥得飲食（MIND diet）能延緩大腦老化，改善認知功能，其強調攝取高抗氧化力食物，莓果類是水果的首選，富含花青素和類黃酮成分，能修復受損的認知能力，提升記憶力與學習能力，只要花點心思料理，即可增添美味口感。
聯合報健康事業部規畫退休5力「逆齡料理系列—打造愈吃愈年輕的餐桌」5堂課程，邀請蘇韋霖分享養腦、紓壓、強健腸胃、肝腎排毒、保護血管的飲食原則，現場也會帶大家自製料理，從餐桌上找回健康。5月19日第一堂課將傳授「養腦飲食」，並製作莓果豆漿和地中海紙包魚，讓學員吃得健康、開心。
麥得飲食提倡攝取天然原態的食物，藍莓、草莓、蔓越莓、黑莓等屬於抗氧化力高的水果，有助於降低體內自由基對大腦及心血管的傷害，除直接食用外，也可與豆漿一起攪打，當作早餐飲品或下午茶，一天喝一杯，幫助飲食營養更加分。
蘇韋霖說，豆漿是由黃豆所製成，富含優質蛋白質具有製造細胞和協助神經傳遞物質作用；大豆卵磷脂中的磷質醯膽鹼是腦部神經傳導物質「乙醯膽鹼」主要原料，能幫助神經傳遞、修復受損的細胞膜，使腦部變得更靈活。
若民眾擔心莓果的酸味，可額外添加適量蜂蜜提味，但蘇韋霖提醒，糖尿病患需控制整體含糖量，避免傷身。
莓果豆漿
● 材料：無糖豆漿200ml、綜合莓果（蔓越莓＋藍莓）50g、蜂蜜適量
●作法：將豆漿、莓果、 蜂蜜（可不加），倒入果汁機中攪打至均勻即可。
逆齡料理系列 打造愈吃愈年輕的餐桌
課程時間
● 5月19日(日)
讓大腦變年輕 吃出記憶力
● 5月26日(日)
讓心情變年輕 吃出免疫力
● 6月02日(日)
讓腸胃變年輕 吃出保護力
● 6月16日(日)
讓肝腎變年輕 吃出代謝力
● 6月23日(日)
讓血管變年輕 吃出抗老力
地點：台北市衡陽路72號3樓
洽詢：02-8692-5588轉5869
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