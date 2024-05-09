偏頭痛發生率女＞男 爆痛到吐快就醫

每個人多少都有頭痛經驗，醫師指出，頭痛最常見雙側太陽穴的偏頭痛，還伴隨頭暈、惡心，甚至意識模糊、噴射性嘔吐等，女性發生率高於男性，從10多歲到50幾歲都有可能，建議高風險族群，應維持正常作息、避免食用刺激性食物。

台安醫院神經內科主治醫師張馨方說，偏頭痛常伴隨頭暈、惡心、想吐症狀，有些患者有嚴重耳鳴、看到閃光等。若以1至10分區分的話，如果患者自評5至6分為中度、高於7分則為重度，通常疼痛程度達到中度或重度，且症狀持續1至2周、用藥未改善，患者會就醫。

張馨方提醒，如果出現非常嚴重頭痛，痛到彷彿頭要爆開；單側手腳無力或說話不清楚，可能有中風狀況；持續嚴重噴射性嘔吐等，都屬於危險症狀。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說，感冒也會出現頭痛症狀，整體而言，女性每5人就有1人，男性每7人有1人，最可怕的是腦內真的有危險病灶，如果覺得「爆痛」，甚至痛到嘔吐，要趕快就醫，如合併意識模糊、視力模糊等，甚至出現高燒、腦膜炎等症狀表現，都屬於有潛在生命危險的急症。

張馨方說，一般頭痛可使用簡單止痛藥，如普拿疼或消炎藥物改善，但患者有明確誘發因子，如特定食物，或身心勞累，就應避免，這類患者透過休息、平躺或喝溫開水可以改善；偏頭痛患者則不要熬夜、維持正常作息，要避開醃漬類或太油、太鹹或太辣等刺激性食物。

張馨方表示，大部分偏頭痛或其他類型頭痛，門診可處理，若是腦部出血或長不好的東西，可能需要住院處理；若對口服藥物反應差，頭痛影響日常生活，少數情況下會建議患者住院治療。近年除口服藥物，偏頭痛治療也發展針對特定神經傳導物質的針劑；因為肌肉發炎或姿勢不良，導致肩頸痠痛誘發的頭痛，可透過按摩或熱敷緩解。