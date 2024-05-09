健康你我他／享受指尖觸動 偷親心甜如蜜

看到本月徵文主題趕緊拿給老公看，澆花的老公看了說，「當然呀！老夫老妻更需要性福。」

耳順之年的我們，仍然常享有性愛，以前他還在台北上班時，我們常利用LINE來聯絡感情，除了報平安、聊家事外，總是會來上幾句挑逗的言語，在你一言我一句下，臉上不知不覺地傻笑著，依依不捨後道晚安；上班的空檔，則會再次瀏覽對話紀錄偷笑，偶爾被同事發現問，「有什麼高興的事情嗎？怎麼臉紅啦！」當下我害羞地笑著離開。

以前我會請特休假北上住旅店陪伴他，在不同的環境下，我們更能放鬆享受指尖的遊走觸動，不光是享受床笫之間的樂趣，知道我愛海芋，老公幾乎每年都會帶我去看，牽我的手走在雲霧繚繞或藍天白雲的陽明山上，涼涼的空氣，老公緊握我的手「不要鬆開唷！」有種笑開懷的感覺。

回來南部時，我們常去爬山，伴著微風徐徐，老公會輕輕摟我的腰，偶爾手放我肩膀，還會找時間偷親我一下，總是讓我小鹿亂撞。

去年他調回南部，我早已更年期了，擔心無法給他幸福，每當老公要親密時，我總是婉拒，看他這樣很心疼，說明原委後，他很貼心陪我去買潤滑液，並耐心帶著我怎麼配合他，雙方很舒服的珍惜每次的歡愉。

外出只要口罩摘下來，老公就會偷親一下，心中甜甜的就是老夫妻的性愛。