台南市立醫院跨科部小組建功 寶林重症患者成功出院

寶林茶室食物中毒案至今累積4人死亡，還有病患目前仍在搶救治療中。日前台南市立醫院醫治的重症個案黃小姐，經過22天治療，4月15日順利出院，成為目前寶林茶室食品中毒案第一位重症出院的患者。治療期間，她的肝指數數值一度飆到18000U/L，出院後直呼是「生命的奇蹟」。

台南市立醫院目前委託秀傳醫療社團法人經營，負責救治的醫療團隊接受本報獨家專訪，說明搶救過程。秀傳副總裁、台南市立醫院肝膽腸胃內科醫師牟聯瑞表示，單一專科醫師無法應對如此複雜的個案，該院接到任務後，由院長蔡良敏成立跨科部醫療小組，開會擬定治療方針，醫護同仁竭盡全力進行救治，成功讓黃小姐康復出院。

秀傳副總裁、台南市立醫院肝膽腸胃內科醫師牟聯瑞。圖／台南市立醫院提供

牟聯瑞指出，黃小姐經親友介紹到肝膽腸胃科醫師林瑞昌門診看診，經抽血發現肝指數「飆破18000」，腎功能也受損，肝腎都出問題，雖然當下意識清晰，但下一秒可能會倒下，因此高度懷疑是某種毒素的中毒表現，若不即時救治，病情可能迅速惡化。

晚一天就醫 恐昏迷不醒

「黃小姐要是晚一天就醫，恐怕就昏迷不醒了。」牟聯瑞說，一般慢性肝發炎肝指數很少超過正常值5倍（正常值為40U/L以下），但黃小姐在台北就醫檢查時，肝指數就已高達8000U/L，來到台南醫院時更飆到18000U/L。其實，正常肝臟的儲備能力很好，還有三分之一功能就可以運作，一旦超過臨界點，整體狀況就會如斷崖式潰堤。

病因不明 臨床經驗應變

台南醫院用盡全力救治黃小姐，牟聯瑞說，她住院時，台南醫院匯集肝膽腸胃、腎臟、感染、胸腔科共四科醫師組成醫療團隊會診，由於當時沒有人知道是米酵菌酸（新譯邦克列酸）肇禍，只能給予最好的支持性治療，避免肝臟進一步惡化。醫療團隊每天針對病況開會討論，決定優先整體照護，維持黃小姐的身體機能，讓肝臟持續運作。

牟聯瑞表示，黃小姐住進加護病房後，治療上優先預防感染，一開始病因不明，懷疑是自體免疫系統攻擊導致，因此前三天給予類固醇治療。雖然之後衛福部調查發現是邦克列酸，但翻閱國際研究文獻、教科書都只說「沒有特效藥，採取支持性療法」，卻未敘明何種支持性療法，端賴醫療團隊的臨床經驗應變。

醫療團隊曾考慮讓黃小姐接受「血漿置換術」洗肝治療，屬於自費療程，一次要價十幾萬元，預估效果並不明確，因此決定先緩一緩，留待後線再作考慮。但是每一位病患的身體條件不同，還好黃小姐的肝指數此時開始下降，病情逐漸好轉，所以並未接受血漿置換術。

「維護肝臟機能並預防感染」是救回黃小姐的關鍵。牟聯瑞強調，支持性療法為患者爭取更多時間讓肝臟代謝毒素，若持續未改善，醫療團隊也不排除換肝治療。不過，即使換肝也要有足夠的條件，若導致嚴重感染，可能使病況更雪上加霜。所幸透過「全面支持」及「預防感染」，讓黃小姐調整到最好狀態對抗毒素，並且成功出院。

事件發生後，許多人擔心此次邦克列酸中毒恐非單一案例，未來如何避免？牟聯瑞指出，邦克列酸研發解藥得要有市場性，研發經費不斐，市場考量下恐怕一時不會有解藥問世。預防還是得從源頭阻斷，餐飲業者備餐依照SOP，過期食材不要使用，食品處理依標準作業規範，不要省不該省的錢，才能避免問題發生。