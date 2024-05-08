一早起床就頭痛可能是「腦瘤」 醫提醒6警訊盡速就醫

多數人都有「頭痛」的經驗，但有些時候可能是重大警訊，醫師指出，有些人一早起床就頭痛，甚至會吐，就要小心可能是腦瘤，整體而言，偏頭痛患者，女性多於男性，如果覺得劇痛、痛到嘔吐，甚至合併意識模糊、視力模糊、高燒、腦膜炎症狀等，應儘速就醫，也要避免熬夜、壓力、醃漬飲食與刺激性食物等。

國際疼痛研究學會定義，「疼痛是一種令人不愉快的感覺及情感的體驗，它通常是由實際或潛在的組織損傷所造成。」奇美醫院麻醉科講座教授王志中說，持續治療3個月症狀未改善的疼痛，屬於慢性疼痛，起始時可能是軀體、內臟或由神經系統受到傷害所引起，後來加入了許多其他因素共同促成疼痛的慢性化。

不少人都有過的疼痛經驗是「頭痛」，王志中表示，比較嚴重的症狀，可能是因為血管破裂、腦瘤或腦膜炎等，但也可能找不到原因，這類患者只能給予藥物症狀治療，「因為頭痛是所有疼痛裡面最複雜的」，有些人一早起床就頭痛，甚至會吐，「那個是腦壓增高，要小心可能是腦瘤」。

部分頭痛症狀發生在吹冷風後，或者頭髮沒吹乾，王志中表示，這可能是腦部有神經性損傷，這類「神經病變痛」患者的神經較敏感，頭部的神經曾受到傷害或被敏感化，吹到冷風就會比較敏感，但有時候會找不到被破壞的部分，也可能是對冷熱特別敏感。

神經病變痛特別難處理，王志中說，這類疼痛的治療，和骨頭等組織的疼痛，用藥上不同，如有不適需要到專科就診，頭痛相當複雜，在國際上針對頭痛有上百種分類，最常見的還是壓力造成的偏頭痛，但也可能是其他原因，台灣醫療很方便，建議只要忍受不住就可以就醫。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說，頭痛幾乎是每個人都會碰到的問題，因為感冒症狀也包含頭痛，有些人以為單純是感冒引起，所以到耳鼻喉科等科別就醫，卻忽略可能是腦部的其他問題所致，「因為頭痛其實是腦在痛」。

偏頭痛是頭痛常見的類別之一，黃啟訓指出，腦科醫師可以識別哪些是危險頭痛，察覺可能是因為出血等原因引起，因為偏頭痛相對常見，每5名女性就有1人，男性則在7人中會出現1例，偏頭痛大家都聽過，神經內科在用藥上和其他科別用不同，有些甚至需要用到高血壓藥、癲癇用藥等，甚至是生物製劑，「頭痛可以寫一本分類的書」。

有些人傾向「忍一下」或吃止痛藥壓下症狀，黃啟訓表示，如果很不舒服就要趕快就醫，「最可怕是腦中有危險病灶」，如果覺得劇痛、痛到嘔吐，甚至合併意識模糊、視力模糊、高燒、腦膜炎症狀等，可能危及生命的警訊，就得盡速送醫。

台安醫院神經內科主治醫師張馨方說，頭痛最常見的是雙側太陽穴疼痛，並伴隨頭暈、噁心、想吐症狀，有些患者會伴隨嚴重耳鳴、看到閃光等。如果以1至10分區分的話，如果患者自評5至6分為中度、高於7分則為重度，通常疼痛程度達到中度或重度，且症狀持續1至2周、用藥未改善，患者就會前往就醫。

一般頭痛可以使用簡單止痛藥，如普拿疼、消炎藥物等，張馨方表示，如果患者有明確誘發頭痛因子，則會建議從這方面調整，例如作息正常、不要熬夜；身心勞累導致，會建議休息、補充溫開水；飲食方面，建議避開醃漬類型，或太油、太鹹、太辣等刺激性食物。

張馨方指出，大部分如偏頭痛可在門診治療，但如果屬於少見或腦內有不良物質，或對口服藥物反應不佳的患者，會需要住院治療，近年對偏頭痛的治療，除一般口服藥物，有發展出針對特定神經傳導物質的針劑；因肌肉發炎或姿勢不當，導致肩頸痠痛誘發頭痛，建議可以按摩或者熱敷緩解。