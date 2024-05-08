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4月下旬豪雨 農業損失達2714萬元

中央社／ 台北8日電

台灣4月下旬豪雨造成農業災損農業部今天表示，彙整各直轄縣市農業災情報告，總計損失新台幣2714萬元，其中農產部分損失2639萬，受損作物主要為韭菜，損失金額807萬元。

農業部今天發布4月下旬豪雨農業災情報告，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失計2714萬元。

其中，農產估計損失2639萬元，總體農作物被害面積471公頃，損害程度23%，換算無收穫面積107公頃，受損作物主要為韭菜，被害面積20公頃，損害程度40%，換算無收穫面積8公頃，損失金額807萬元，其次為西瓜738萬、香瓜284萬、一期水稻201萬及苦瓜164萬等。

至於民間設施部分，農業設施估計損失金額75萬元，主因水平棚架網室受損。

若以縣市來看，以桃園市損失807萬元（占30%）、雲林縣損失539萬元（占20%）、高雄市損失528萬元（占19%）、屏東縣損失467萬元（占17%）及嘉義縣損失269萬元（占10%）較為嚴重。

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