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奢華龍蝦、石斑補給！2024菊島澎湖跨海馬拉松開放報名

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2024菊島澎湖跨海馬拉松」將於11月3日登場。圖／觀光署提供
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2024菊島澎湖跨海馬拉松」將於11月3日登場。圖／觀光署提供

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2024菊島澎湖跨海馬拉松」將於11月3日登場，即日起開放報名。今年與同為海島賽事的日本「沖繩馬拉松」合作，其中「特色美食補給站」包含產地直送的大龍蝦、花枝丸、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、仙人掌汁等，大會也將在賽後抽出5個名額，能參加明年的沖繩馬拉松。

澎管處表示，每年於11月第1個星期日所舉辦的「菊島澎湖跨海馬拉松」，擁有IAAF／AIMS國際專業認證賽道，為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，沿途經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點，其中更有別具特色的「澎湖創意美食補給站」。

澎管處指出，「2024菊島澎湖跨海馬拉松」與同為海島賽事的日本「沖繩馬拉松」合作，大會將在賽後抽出5個名額，能參加明年的沖繩馬拉松。今年更首次打造蚵殼獎牌，將綠色永續的理念融入賽事。

澎管處長洪志光表示，「2024菊島澎湖跨海馬拉松」不只透過賽事深度體驗當地獨特地景及人文風情，還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含產地新鮮直送的大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等。更多活動詳情可至活動官方網站查詢及報名。

沖繩 澎湖 馬拉松

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