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歡慶母親節 國軍高雄總醫院為換肝媽媽慶重生

中央社／ 高雄8日電

國軍高雄總醫院今天舉辦茶會，為剛完成換肝的方媽媽歡慶母親節。其長子主動捐肝，方媽媽說，這是最好的母親節禮物，她與另一例捐肝家屬一起切蛋糕慶祝康復，場面溫馨動人。

國軍高雄總醫院今天發布新聞稿指出，日前偕同三軍總醫院肝臟移植團隊，完成2例活體肝臟移植手術，接受移植的55歲方姓婦人，因肝癌及肝硬化且腹水嚴重，近來病況日益嚴重。

家屬了解醫療方案後，長子主動表示希望捐肝給母親，報答養育之恩。方媽媽說，完成檢測後接受大兒子孝心捐肝，目前身體復原狀況良好，「這是最好的母親節禮物」。

國軍高雄總醫院表示，另一例肝臟移植案例是60歲梁姓海軍退役中校，因B型肝炎發作引發急性肝衰竭，經就醫用藥治療不見改善，須盡快換肝。二女兒梁小姐立即捐肝給父親，手術順利成功，目前休養康復中。

梁小姐表示，父親從小到大對她照顧有加，自己現在也育有2子，「養兒方知父母恩」，因此決定捐肝給父親，以報答親恩。

國軍高雄總醫院說明，經過醫療團隊的移植技術與醫療照護，不僅讓患者喜獲新生，同時也讓2個家庭得以完整，為患者與家屬歡度母親節，意義非凡。

國軍 捐肝 母親節

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