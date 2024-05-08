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米其林5月新入選 高雄24年老字號「春蘭割包」進榜

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
高雄的「春蘭割包」。圖／摘自米其林官網
高雄的「春蘭割包」。圖／摘自米其林官網

米其林指南》今天公佈8家位於台北、台南與高雄的新入選餐廳，這次首度有墨西哥菜入選。8家新入選餐廳分別是位於台北的粵菜餐廳「麟聚」、墨西哥菜餐廳「Páng」；台南麵食「麥謎食驗室」、港式點心「寓點」、小吃「葉桑生炒鴨肉焿」；以及高雄的現代法料餐廳「秋」、小吃「春蘭割包」與台菜餐廳「賣塩順」。這8家新入選餐廳，後續將可能獲得星級等其他肯定，值得饕客搶先品嚐。

位於台北市松山區敦化北路茹曦飯店一樓的「麟聚」，由香港主廚領軍，是預約制粵菜私房料理。餐廳依循季節與時令，擬定兩種不同價位的個人套餐，也可以按顧客的預算與口味規劃菜單。米其林評審員提醒，「由於多用高級乾貨入菜，建議3天前預約訂位。」

墨西哥菜餐廳「Páng」位於台北市大安區文昌街，主理人Charles曾在南美菜系Fine Dining餐廳「ZEA」擔任副廚，練就一身好工夫。米其林評審員特別推薦「胭脂樹籽手撕豬」：「胭脂樹籽手撕豬將燉煮豬肉、自製魔鬼椒莎莎醬，搭配以臺灣洛神花漬的紫洋蔥，層次分明，是店裡的熱門品項。」

來自台南市中西區青年路的「麥謎食驗室」，店名來自台語「賣麵」的諧音，主打各式以實驗精神研發的新穎麵食，創作元素包括來自世界各地的佐料。除了有大家熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜，甚至法式燉菜。

港式點心「寓點」就在台南市東區東興路上，由移居台灣的香港人開設，採預約制，必須事先訂位。米其林評審員特別推薦「四寶滑雞扎」，「雖然賣相樸實，但完整呈現乾魚肚、腐皮、雞肉與芋頭的層次風味。」

位於南紡購物中心附近附近的小吃「葉桑生炒鴨肉焿」，老闆曾在嘉義經營鴨肉羹生意，疫情中於2021年落腳台南。除了「鴨肉飯」，米其林評審員特別推薦「鴨肉羹」，「以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉肉香，並配以清甜筍絲，風味十足。建議添加五印醋與少許辣椒粉享用，使味道層次更豐富。」

高雄的現代法料餐廳「秋」，開在三民區科工館旁的御盟國際驛館2樓，環境舒適優雅。主廚擁有六年日本Ukai深厚資歷，並有營養學背景，對於營養與健康相當講究。餐廳結合在地食材與各國烹飪元素供應季節套餐，風格細緻，價格相對實惠。

24年老店「春蘭割包」位於新興區復興一路，號稱是當地「最大顆、最膨派」的割包，是當地排隊名店。米其林評審員特別推薦「綜合割包」，「其手工麵皮做得鬆軟，加上呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、爽脆的酸菜、特製醬汁和花生糖粉，滋味迷人。客人可自選肉餡的肥瘦比例。」此外還有素食割包，以及薏仁漿、杏仁豆漿、紅茶等飲品，都是人氣之選。

臨近高雄市立美術館的「賣塩順」主打正宗台菜，店內以黑膠唱片、老舊農具等懷舊物品打造復古氛圍，米其林評審員特別推薦「老薑炒雞腿」，「用上三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁，雖然製作耗時但值得等待。」

◎米其林2024年5月新入選：

麟聚：地址：台北市松山區敦化北路100號

．Páng：地址：台北市大安區文昌街181號

．麥謎食驗室：台南市中西區青年路90號

．寓點：台南市東區東興路91號

．葉桑生炒鴨肉焿：台南市東區林森路二段216號

．春蘭割包：高雄市新興區復興一路5號

．賣塩順：高雄市鼓山區青海路173號

台南的「葉桑生炒鴨肉焿」。圖／摘自米其林官網
台南的「葉桑生炒鴨肉焿」。圖／摘自米其林官網
高雄的「賣塩順」。圖／摘自米其林官網
高雄的「賣塩順」。圖／摘自米其林官網
台南的「麥謎食驗室」。圖／摘自米其林官網
台南的「麥謎食驗室」。圖／摘自米其林官網
台北的「麟聚」。圖／摘自米其林官網
台北的「麟聚」。圖／摘自米其林官網
高雄的「秋」。圖／摘自米其林官網
高雄的「秋」。圖／摘自米其林官網
台北的「Páng」。圖／摘自米其林FB粉絲團
台北的「Páng」。圖／摘自米其林FB粉絲團
台南的「寓點」。圖／摘自米其林官網
台南的「寓點」。圖／摘自米其林官網

台南 米其林 餐廳

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