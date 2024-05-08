明北部轉涼午後一地留意大雨 下周鋒面影響有雨又降溫

中央氣象署指出，明天受東北季風影響，溫度略降，各地為多雲到晴，僅東半部有零星雨，午後南部山區有局部較大雨勢。周五、周六溫度回升，大多溫暖穩定。下周日起鋒面接近，中部以北、東半部轉局部短暫陣雨或雷雨，周一後東北季風南下，北部再降溫轉涼。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天受東北季風影響，溫度略降，北部約20、21度感受較涼，白天高溫可達27度，中南部約30度，水氣減少，僅東半部有零星雨，各地為多雲到晴，午後南部山區有局部較大雨勢。周五、周六轉東風、東南風，溫度回升至30至32度，各地多雲到晴，僅東部、東南部有零星短暫雨，午後各地山區也有短暫陣雨，大多溫暖穩定。

黃恩鴻指出，下周日鋒面接近、周一通過，中部以北、東半部轉局部短暫陣雨或雷雨，南部多雲到晴有零星短暫雨，降溫不明顯。周一後東北季風南下，到周二都降溫，北部轉涼，低溫約20、21度。周二、周三東北季風影響，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。周三東北季風減弱，溫度就會回升。

另外，他也說，今天到明天桃園至台南、恆春半島、離島有8到9級強陣風，提醒民眾留意。