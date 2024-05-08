北北桃NO2濃度高！環團批空品標準太寬鬆 環境部說話了

環境部今年4月預告空氣品質標準修正草案，但環團認為修正項目新舊參差不齊、加嚴馬力不足，北北基桃竹5縣市二氧化氮（NO2）均值全部惡化，其中又以雙北及桃園最惡化，喊話新任部長彭啟明上任後重新檢討過於寬鬆的修正草案。環境部大氣司表示，上述地區車輛多，才導致NO2濃度高，可優先思考改善這部分。

環境部今年4月預告空氣品質標準修正草案，修正內容包含細懸浮微粒（PM2.5）年平均值從現行的15微克／立方公尺，盼2027年達13微克／立方公尺、2030年達12微克／立方公尺的目標；另臭氧小時平均值也加嚴。

台健空今召開記者會指出，環境部預告的空氣品質標準修正草案過於寬鬆，其中北北基桃竹5縣市的二氧化氮（NO2）季均值更是全部惡化，要求重新檢討草案。環境部大氣司長張順欽表示，目前草案為預告期間，各界提供的建議都會思考有無檢討空間。

張順欽說明，NO2與移動汙染源及地形有關，而上述5縣市NO2濃度之所以高，就是因為車輛多及人口密度高。以台北為例，其車輛數量多，加上盆地地形，擴散不易，因此濃度相對高；環境部已持續加強空汙改善，也積極推動淘汰老舊車輛，第一期空汙防制方案大型柴油車汰除約7萬輛、老舊機車由698萬輛降至266萬輛。

另外，我國臭氧判定標準是參考歐盟的管控，但環團批現行歐盟臭氧管制政策無法有效降低區域臭氧。張順欽表示，目前美國聯盟規範是53ppb，加州最嚴格為30 ppb、韓國30 ppb，而歐盟、中國大陸、香港、台灣規範為21 ppb，由此可見，我國目前訂定的標準並無落後鄰近國家。