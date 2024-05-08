快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

北北桃NO2濃度高！環團批空品標準太寬鬆 環境部說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團指雙北、桃園NO2季均值最惡化，批評目前空品標準過於寬鬆應再加嚴。本報資料照片
環團指雙北、桃園NO2季均值最惡化，批評目前空品標準過於寬鬆應再加嚴。本報資料照片

環境部今年4月預告空氣品質標準修正草案，但環團認為修正項目新舊參差不齊、加嚴馬力不足，北北基桃竹5縣市二氧化氮（NO2）均值全部惡化，其中又以雙北及桃園最惡化，喊話新任部長彭啟明上任後重新檢討過於寬鬆的修正草案。環境部大氣司表示，上述地區車輛多，才導致NO2濃度高，可優先思考改善這部分。

環境部今年4月預告空氣品質標準修正草案，修正內容包含細懸浮微粒（PM2.5）年平均值從現行的15微克／立方公尺，盼2027年達13微克／立方公尺、2030年達12微克／立方公尺的目標；另臭氧小時平均值也加嚴。

台健空今召開記者會指出，環境部預告的空氣品質標準修正草案過於寬鬆，其中北北基桃竹5縣市的二氧化氮（NO2）季均值更是全部惡化，要求重新檢討草案。環境部大氣司長張順欽表示，目前草案為預告期間，各界提供的建議都會思考有無檢討空間。

張順欽說明，NO2與移動汙染源及地形有關，而上述5縣市NO2濃度之所以高，就是因為車輛多及人口密度高。以台北為例，其車輛數量多，加上盆地地形，擴散不易，因此濃度相對高；環境部已持續加強空汙改善，也積極推動淘汰老舊車輛，第一期空汙防制方案大型柴油車汰除約7萬輛、老舊機車由698萬輛降至266萬輛。

另外，我國臭氧判定標準是參考歐盟的管控，但環團批現行歐盟臭氧管制政策無法有效降低區域臭氧。張順欽表示，目前美國聯盟規範是53ppb，加州最嚴格為30 ppb、韓國30 ppb，而歐盟、中國大陸、香港、台灣規範為21 ppb，由此可見，我國目前訂定的標準並無落後鄰近國家。

歐盟 環境部 空氣品質

延伸閱讀

北北桃NO2季均值最惡！民團喊話準部長彭啟明加嚴空品標準修正案

台南抽沙養灘救海岸 環團：也要預防人民陷於危險

台中首訂磷酸鹽放流標準 環團批限值太寬鬆

新內閣名單曝！環境部2現任政次留任 環團盼盡快完成碳費制度

相關新聞

米其林5月新入選 高雄24年老字號「春蘭割包」進榜

《米其林指南》今天公佈8家位於台北、台南與高雄的新入選餐廳，這次首度有墨西哥菜入選。8家新入選餐廳分別是位於台北的粵菜餐...

明北部轉涼午後一地留意大雨 下周鋒面影響有雨又降溫

中央氣象署指出，明天受東北季風影響，溫度略降，各地為多雲到晴，僅東半部有零星雨，午後南部山區有局部較大雨勢。周五、周六溫...

520對陸觀光將釋善意？蕭博仁：沒回應業者不排除抗議

大陸宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，但我國組團赴陸禁團令至今未解，業者盼520新政府上任能有正面回應。台灣觀光產業論壇今邀集...

北北桃NO2濃度高！環團批空品標準太寬鬆 環境部說話了

環境部今年4月預告空氣品質標準修正草案，但環團認為修正項目新舊參差不齊、加嚴馬力不足，北北基桃竹5縣市二氧化氮（NO2）...

台灣每4人就有1人會喝 衛福部調查「兩族群」暴飲率高

衛福部國健署調查發現，18歲以上成人過去一個月內飲酒率為24.4%，男性為32%，一次喝下6杯甚至以上的酒稱為暴飲，男性...

長榮航班2乘客疑為搶座位機上鬥毆 空姐霸氣勸架

長榮航空5月7日當天BR08航班上爆發一起機上衝突，該班機飛往舊金山，兩名乘客疑似為了座位大打出手，所幸3名空服員見狀連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。