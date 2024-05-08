麵包配豆漿成最常吃早餐 營養師憂高碳水易疲倦

台灣人早餐最愛吃組合不是「蛋餅加大冰奶」，據最新調查發現，最常吃的早餐組合由麵包三明治配豆漿奪冠，仔細分析前10名主食皆為高碳水組合，營養師提醒，高碳水早餐恐成疲倦元凶。

早餐是開啟1天最重要的1餐，台灣早餐店、便利商店密集，不論中式、西式早餐任君選擇、自由搭配，一不小心就會掉入營養不均的陷阱，台灣癌症基金會今天在記者會發表台灣早餐選擇及身體健康表現調查，今年3月14日至25日執行，蒐集到20至65歲民眾800份有效樣本。

調查發現，超過3成民眾早餐以外食為主，民眾普遍認為外食準備較方便、快速，但是早餐重視健康及營養均衡者僅占2成，會在早餐在意蔬果攝取的民眾更不到1成。調查統計台灣民眾最常吃的前5名早餐組合為「麵包、三明治、蛋餅」搭配「豆漿、咖啡、牛奶」。

至於第6至10名早餐組合則是「蛋餅、饅頭、包子、飯糰」搭配「奶茶、鮮奶茶、薏仁漿、杏仁漿」。台灣癌症基金會營養師徐桂婷表示，上述前10名早餐多為高碳水組合，不僅為精製澱粉，明顯缺乏蔬果，膳食纖維嚴重不足，可能在短時間內使血糖迅速升高，導致昏昏欲睡。

徐桂婷建議，民眾選擇早餐應增加纖維攝取、低升糖指數（GI）食物優先，包含全榖雜糧類、蔬菜類及水果類等，也可選擇高營養密度原型食物，如新鮮蔬果、蛋類、地瓜等，保留食物原有的豐富營養素，可有較高飽足感、讓血糖維持穩定，同時避免過度加工對身體帶來傷害。

早餐加入蔬果好處多，有助促進代謝。但調查顯示，多數民眾在中午、晚上吃蔬果，逾6成民眾吃水果時間在傍晚5至9點，進一步分析會發現水果攝取以晚餐為主、午餐其次，徐桂婷說，早上吃水果僅16.2%，三餐平均攝取蔬果最佳，要提高全日達標量可從早餐增加蔬果量。

台灣癌症基金會總監馬吟津也表示，台灣三餐營養均衡還有很大努力空間，許多研究證實早餐吃得健康對整天狀態有很大幫助，民眾生活忙碌，早餐求方便為主，常認為要在早餐加入蔬果很麻煩、沒時間準備，呼籲平時多帶一份高營養密度水果，漸漸養成好飲食習慣。