歷經8年育成 豔麗如寶石 「仲夏瓔珞」石竹發表今夏上市

國內切花石竹品種多由國外引進，耐熱性不佳，農業部農業試驗所花卉試驗分所投入石竹耐熱育種，歷經8年成功育成耐熱性佳、可全年生產的「台農3號-仲夏瓔珞」，今天在雲林古坑發表，仲夏瓔珞顏色豔麗如寶石，因而得名，目前少量生產，將於暑假上市，因花期長，具有價格優勢。

農試所今天在古坑鄉立幼兒園發表最新育成的石竹新品種「台農3號-仲夏瓔珞」，教導學童製作「仲夏瓔珞」小花禮送給媽媽，遺傳育種系約僱助理褚哲維表示，「仲夏瓔珞」從雜交到選拔、命名，歷經8年時間，因顏色豔麗如珠寶，故以古代經典有珠寶之稱的「瓔珞」命名。

過去切花用的石竹，多從國外引進，其耐熱性不佳，國內僅能於冷涼季節或高冷地區生產，一般花期約7至14天，夏季拍賣價格一把約120多元，最新育成的「台農3號-仲夏瓔珞」不但耐熱性佳，還具有可在高溫期生產，且切花品質良好、具不褪色的特性，花期可穩定維持2周，極具價格優勢。