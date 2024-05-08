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國家兩廳院提供「演出中孩童陪伴服務」 讓大人專心看表演
台塑石化協理蔡健堂、照顧者代表董威誼、董怡芬、台亞石油副總經理褚阮宗澤、國家兩廳院藝術總監劉怡汝下午一起出席「演出中孩童陪伴服務暨藝童PLAY Fun House正式營運記者會」，國家兩廳院今天起提供兒童與其照顧者全新預約制「演出中孩童陪伴服務」，並在場館內以低甲醛板材、除甲醛乳膠漆等建材打造「藝童 PLAY Fun House」獨立空間，由台塑石化、台亞石油提供企業贊助。
現在起凡是在國家兩廳院四廳內演出的所有節目，在演出期間均提供此服務，讓孩童照顧者可以安心享受表演藝術的觀賞體驗。由專業幼教老師帶領小朋友進行遊戲，搭配桌遊、繪本、物件道具等，透過多元的方式引導孩童投入活動、加強互動感。費用為3小時500元。
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