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3寶媽挺孕肚露宿街頭 烤地瓜為孩子築起家

中央社／ 台北8日電

母親節將至，媽媽都有專屬生命故事，林媽媽的故事飄散地瓜香，12年前她帶著2個孩子、肚子還懷著老三，露宿街頭3個月，直到被人安烤瓜輔導方案拉一把，才得以為孩子築起家。

人安基金會今天中午在台北凱薩飯店邀請300名清寒弱勢媽媽參加愛心饗宴，提前慶祝母親節，這是疫情後人安首次舉辦餐會，藝人李佩甄也到場，不僅幫忙上菜、切蛋糕，還為單媽送上康乃馨及福袋，提前陪伴清寒媽媽們度過母親節。

林媽媽也出席今天的母親節活動，這樣美好的時光，是12年前她不敢想像的，當年因繳不出房租，被房東趕上街，挺著孕肚的林媽媽獨自牽著2個孩子，在露宿街頭，無意間遇見人安創辦人曹慶，受邀加入人安烤瓜輔導方案，培訓一技之長。

從此以後，林媽媽成為了人們熟知、街角的「地瓜媽媽」一員，這些年她努力烤瓜，撫養3個小孩長大，現在的林媽媽有了一份穩定收入，在外租了一間屋，為孩子築起一個家。她說，若沒有參加烤瓜方案，老三可能無法順利出生，「很感謝在低潮時拉我一把。」

人安基金會在全台各地關懷寒士，人安基金會副秘書長郭慧明表示，愛不是只有一天，每一天都讓這些需要被溫暖圍繞著的朋友們，感受到這個社會上有「一雙手」在保護著他們，希望民眾多多支持人安的服務，幫助社會弱勢重新站起來。

人安基金會常年提供防飢、防寒、防病、短期安置等服務，更提供就業媒合及創新就業方案，邀請民眾每月救一把捐助918元，共同幫助社會弱勢，愛心專線02-2836-1600，郵局劃撥帳號:19695227，戶名人安基金會，備註290常年。

愛心 母親節

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