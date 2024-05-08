快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

彈性育嬰假9日起試辦 最短可只請1天假

中央社／ 台北8日電

勞動部彈性育嬰假將於明天起試辦，包含提供每次至少5天請育嬰留停，且試辦單位願意的話，也可用單日計，目前已有64家公私部門單位確定參與試辦。

台灣邁入少子化社會，職場是否友善是雙薪無後援家庭願意生養子女的關鍵，民間團體多年來疾呼應有彈性育嬰留停制度，讓家長可以兼顧工作跟育兒，勞動部也將試辦彈性育嬰假，計畫邀請公、私部門有意願的雇主跟勞工參與，觀察執行狀況。

勞動部近日已經發函給各有意願參與的公私部門單位，宣布彈性育嬰假明天起試辦至今年底，並公布最新彈性育嬰假試辦原則。

根據試辦原則內容，試辦單位提供受雇者申請彈性育嬰假的期間，以不少於5日或7日為原則，但也可擬訂較短日數，或以單日試辦，而受僱者申請次數也以3次為原則，但試辦單位若願意擬訂更多次 數，或以不限次數試辦也可以。

為避免受雇者臨時提出申請導致雇主人力調配困難，試辦計畫也訂定受僱者應於5天前以書面向試辦單位提出申請，但也可規定少於五天的期限。

另外，試辦原則也提供參加誘因，包含試辦單位參與試辦計畫除了原依法規定的原由雇主負擔的社會保險保險費免予繳納外，試辦成果也可作為參選經濟部或勞動部各獎項中「營造友善職場工作環境」具體事蹟。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，目前已經有64家公、私部門單位參與，其中私部門較多約56家，有意願參與的公私部門5月底前提出試辦計畫到勞動部都可參與試辦。

保險 勞動部 育嬰假

延伸閱讀

托盟籲賴政府兌現政見 擴充公共托育、修法實施彈性育嬰假

印度移工要來了！勞動部今召開諮詢會 「這行業」可望優先小規模試辦

解人力荒？勞動部預告修法 擬開放外國人也可當社工師

桃機T3工程近4成移工逃跑 工程會主委吳澤成坦言不應該

相關新聞

短延時強降雨來了！10縣市大雨特報恐下到晚上

因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對台中以南10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

托盟籲賴政府兌現政見 擴充公共托育、修法實施彈性育嬰假

準總統賴清德將在520就任。托育及就業政策催生聯盟今開記者會要求賴政府兌現選前政見，呼籲行政院盡速提出彈性育嬰假修法版本...

新北上周急診數破3千人 淡水1幼兒檢出71型列高風險區

據疾管署資料顯示，新北市4月28日至5月4日腸病毒門急診達3084人次，連續2周急診就診人次皆超過流行閾值，新北市進入腸...

早餐店標配幾乎上榜 台癌揭10大「精神不濟」早餐組合

你今天吃早餐了嗎？根據台灣癌症基金會調查顯示，有超過5成國人沒有每天吃早餐的習慣。台灣癌症基金會營養師徐桂婷表示，研究顯...

颱風訊號出現首颱「艾維尼」有望？氣象署：發展情況變數很大

部分模式模擬下周菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展跡象，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，久違的颱風訊號出現了，未來...

日月潭夏天SUP立式划槳亂象多 日管處：去年開罰12件

夏天正是水上活動的旺季，隨著日月潭各公有碼頭浮排設施恢復正常遊憩服務，有鑑於SUP立式划槳亂象不斷，過去業者不但違規帶遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。