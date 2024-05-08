日月潭夏天SUP立式划槳亂象多 日管處：去年開罰12件

夏天正是水上活動的旺季，隨著日月潭各公有碼頭浮排設施恢復正常遊憩服務，有鑑於SUP立式划槳亂象不斷，過去業者不但違規帶遊客闖入限制活動水域，跟九蛙疊像合照，甚至更前往拉魯島破壞外圍草排，日管處表示，去年取締水域遊憩違規已開出12起裁罰單，各開罰1萬元，今年仍會加強巡查各遊憩水域，維護遊客的水上安全。

日月潭5月起水位皆維持747公尺以上，日管處指出，日月潭水庫水位回升至接近滿水位的747.9公尺，今天起啟動碼頭設施第二階段復原作業，各碼頭即日恢復正常提供遊憩服務，基於潭面寬闊的水域，日月潭近年推廣多元水上運動，包含獨木舟、電動腳踏船、SUP立式划槳，非常受到遊客的喜愛，但也因自由玩家的很難控制，造成SUP立式划槳的亂象不斷。

日管處表示，水上活動依規定得在日月潭風景區管理處畫定的非動力遊憩水域活動，包括水社到月牙灣的月潭、伊達邵附近的磐石，及朝霧、聖愛水域等4個水域內進行；其餘潭面水域則是遊艇的航道，或是台電公司水力發電的進、出水口等重要設施，因此不開放。