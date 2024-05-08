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日月潭夏天SUP立式划槳亂象多 日管處：去年開罰12件

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭SUP立式划槳亂象不斷，過去甚至有自由玩家前往拉魯島破壞外圍草排，導至草排變形。圖／日管處提供
日月潭SUP立式划槳亂象不斷，過去甚至有自由玩家前往拉魯島破壞外圍草排，導至草排變形。圖／日管處提供

夏天正是水上活動的旺季，隨著日月潭各公有碼頭浮排設施恢復正常遊憩服務，有鑑於SUP立式划槳亂象不斷，過去業者不但違規帶遊客闖入限制活動水域，跟九蛙疊像合照，甚至更前往拉魯島破壞外圍草排，日管處表示，去年取締水域遊憩違規已開出12起裁罰單，各開罰1萬元，今年仍會加強巡查各遊憩水域，維護遊客的水上安全。

日月潭5月起水位皆維持747公尺以上，日管處指出，日月潭水庫水位回升至接近滿水位的747.9公尺，今天起啟動碼頭設施第二階段復原作業，各碼頭即日恢復正常提供遊憩服務，基於潭面寬闊的水域，日月潭近年推廣多元水上運動，包含獨木舟、電動腳踏船、SUP立式划槳，非常受到遊客的喜愛，但也因自由玩家的很難控制，造成SUP立式划槳的亂象不斷。

日管處表示，水上活動依規定得在日月潭風景區管理處畫定的非動力遊憩水域活動，包括水社到月牙灣的月潭、伊達邵附近的磐石，及朝霧、聖愛水域等4個水域內進行；其餘潭面水域則是遊艇的航道，或是台電公司水力發電的進、出水口等重要設施，因此不開放。

管理科長黃韋杰表示，去年已與台電將協同警方配合加強現場臨檢稽查，發現SUP玩家或帶團業者為拍照、賞日出，不但曾跨過水域進入拉魯島草排，甚至破壞草排造成變形，甚至也有SUP玩家越界進入九蛙疊像水域拍照，或是民眾違規在碼頭游泳等，已開出12張裁處單，各開罰1萬元；強調未來若再發現水上玩家在非動力遊憩水域範圍外活動，將依違反《發展觀光條列》開出裁罰單，自由玩家違規處1至5萬，帶客業者處5至20萬的罰鍰。

日月潭滿水位748.48公尺，目前九蛙已接近最高水位只差58公分，各公有碼頭設施及遊憩功能逐漸恢復正常。圖／日管處提供
日月潭滿水位748.48公尺，目前九蛙已接近最高水位只差58公分，各公有碼頭設施及遊憩功能逐漸恢復正常。圖／日管處提供
SUP立式划漿是近幾年來日月潭新興的水上活動，讓遊客很快享受那種能滑行在平靜潭水中的靜謐舒適。記者黑中亮／攝影
SUP立式划漿是近幾年來日月潭新興的水上活動，讓遊客很快享受那種能滑行在平靜潭水中的靜謐舒適。記者黑中亮／攝影
日月潭5月起水位皆維持747公尺以上，日管處今起完成各公有碼頭浮排設施恢復正常遊憩服務。圖／日管處提供
日月潭5月起水位皆維持747公尺以上，日管處今起完成各公有碼頭浮排設施恢復正常遊憩服務。圖／日管處提供

日月潭 碼頭 罰單

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