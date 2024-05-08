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影／NSO《琴戀，王子》5月10日登場 林品任呈獻「蕭邦－夜曲」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
旅美小提琴家林品任（右）、奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫（左）中午一起出席 NSO《琴戀，王子》宣告記者會，合影時大師幽默地要林品任半蹲就好，現場笑聲四起。記者蘇健忠／攝影
旅美小提琴家林品任（右）、奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫（左）中午一起出席 NSO《琴戀，王子》宣告記者會，合影時大師幽默地要林品任半蹲就好，現場笑聲四起。記者蘇健忠／攝影

旅美小提琴家林品任、奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫、富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生、國家交響樂團執行長郭玟岑中午一起出席 NSO《琴戀，王子》宣告記者會，5月10日登場，將呈獻貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，同場還有巴爾托克《木偶王子》、李亞朵夫《奇奇魔拉》與陳經慈於樂無界計畫「一分鐘交響曲作曲」的創作《嘎嘎鵝歌》等多個曲目。

旅美小提琴家林品任致詞時，自爆曾拒絕奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫擔任客席小提琴的邀請，原因是當時的他正在當兵。隨後林品任在記者會現場演出蕭邦-夜曲。指揮漢斯‧葛拉夫與NSO第三度合作，1949年出生於林茨附近，以其廣泛的曲目及富創造性的節目編排而聞名，是當今最受尊敬的音樂家之一。是薩爾茨堡莫扎特大學管絃樂指揮專業的名譽教授。由於他在音樂方面的貢獻，被法國政府授予法國榮譽軍團騎士勳章和奧地利共和國授予的金質榮譽勳草。為新加坡交響樂團2020/21樂季的首席指揮，並從2022/23 樂季起擔任音樂總監。

旅美小提琴家林品任（右）、奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫（左）中午一起出席 NSO《琴戀，王子》宣告記者會，5月10日登場，呈獻貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，同場還有巴爾托克《木偶王子）、李亞朵夫《奇奇魔拉》與陳經慈於樂無界計畫「一分鐘交響曲作曲」的創作《嘎嘎鵝歌》。記者蘇健忠／攝影
旅美小提琴家林品任（右）、奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫（左）中午一起出席 NSO《琴戀，王子》宣告記者會，5月10日登場，呈獻貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，同場還有巴爾托克《木偶王子）、李亞朵夫《奇奇魔拉》與陳經慈於樂無界計畫「一分鐘交響曲作曲」的創作《嘎嘎鵝歌》。記者蘇健忠／攝影
旅美小提琴家林品任（左起）、奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫、富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生、國家交響樂團執行長郭玟岑中午一起出席 NSO《琴戀，王子》宣告記者會，5月10日登場，呈獻貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，同場還有巴爾托克《木偶王子）、李亞朵夫《奇奇魔拉》與陳經慈於樂無界計畫「一分鐘交響曲作曲」的創作《嘎嘎鵝歌》。記者蘇健忠／攝影
旅美小提琴家林品任（左起）、奧地利指揮大師漢斯．葛拉夫、富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生、國家交響樂團執行長郭玟岑中午一起出席 NSO《琴戀，王子》宣告記者會，5月10日登場，呈獻貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，同場還有巴爾托克《木偶王子）、李亞朵夫《奇奇魔拉》與陳經慈於樂無界計畫「一分鐘交響曲作曲」的創作《嘎嘎鵝歌》。記者蘇健忠／攝影

交響樂團 奧地利 音樂

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